Jasper Philipsen ha trionfato alla Gand-Wevelgem, la prestigiosa classica belga che in questa edizione è stata ribattezzata In Flanders Fields. Il ciclista belga si è imposto in volata, capitalizzando una tattica di squadra perfetta che ha visto il gruppo riprendere Mathieu van der Poel e Wout van Aert proprio nell'ultimo chilometro.

Un successo a lungo desiderato

Per Philipsen, questa vittoria rappresenta il coronamento di un obiettivo inseguito da tempo. «Era una corsa che inseguivo già da molto tempo, una classica che volevo vincere da anni ma che non ero mai riuscito a conquistare: oggi finalmente sono riuscito a conquistarla, nonostante abbia inseguito per tutta la giornata» ha dichiarato il vincitore al termine della gara, esprimendo tutta la sua soddisfazione.

La strategia vincente della squadra

Il corridore della Alpecin-Premier Tech ha sottolineato l'importanza cruciale della strategia di squadra per il raggiungimento di questo risultato. «Per noi come squadra è stato perfetto avere van der Poel davanti: avevamo la gara sotto controllo e lui poteva anche vincere in testa. Era una buona possibilità, ma c’era anche la possibilità dello sprint e alla fine tutto è andato per il meglio» ha spiegato Philipsen.

Il belga ha poi aggiunto dettagli sulla sua preparazione per il finale: «Dovevo solo essere pronto quando li avessero raggiunti. Dovevo essere pronto a lanciare il mio sprint. Sarebbe stato un peccato per la squadra se non fossimo riusciti a conquistare la vittoria oggi dopo che Mathieu era stato in testa tutto il giorno.

È stato uno sprint difficile dopo una giornata lunga e dura. Quindi ovviamente le gambe non erano troppo fresche, ma penso che tutti avessero la stessa sensazione. Quindi sì, è andata abbastanza bene».

I dettagli della corsa

L'88ª edizione della classica belga, disputata il 29 marzo 2026, si è snodata su un percorso di 240,9 km da Middelkerke a Wevelgem. La gara è stata caratterizzata da un'elevata velocità media di 46,9 km/h. Sul podio, Philipsen ha preceduto Tobias Lund e Christophe Laporte. La fuga di van der Poel e van Aert, che aveva animato la corsa, è stata riassorbita dal gruppo proprio nelle fasi conclusive, aprendo la strada allo sprint vincente di Philipsen.

Il significato di una grande Classica

Riflettendo sul valore di questo successo, Philipsen ha sottolineato la difficoltà intrinseca delle grandi classiche: «È davvero importante, è una grande classica; le classiche sono sempre molto difficili da vincere perché sembra sempre di avere molte possibilità, ma alla fine sfumano molto in fretta. Quindi sono felice di aver conquistato la vittoria oggi».