Mads Pedersen si appresta a essere uno dei protagonisti indiscussi della prossima Gand-Wevelgem, in programma domenica, rilanciando una sfida avvincente a Mathieu van der Poel. Il ciclista danese, che ha superato una caduta all'inizio di questa stagione, vanta già tre successi in questa prestigiosa classica fiamminga e mira a consolidare ulteriormente il suo status tra i più vincenti.

Il percorso e i favoriti della classica

La Gand-Wevelgem 2026, nota anche come “In Flanders Fields”, si estende per 240,8 chilometri con partenza dalla località di Middelkerke.

Il momento cruciale della corsa si preannuncia a circa cento chilometri dal traguardo, con l'ingresso in un circuito impegnativo. Questo anello include le celebri ascese di Scherpenberg, Baneberg, Monteberg e, soprattutto, il Kemmelberg, che sarà affrontato per ben tre volte: due dal versante Belvedère e una da quello Ossuaire. A complicare ulteriormente la gara, si aggiungono tre settori di sterrato. L'ultima asperità significativa verrà superata a 35,5 chilometri dall'arrivo, situato a Wevelgem.

Tra i nomi più quotati per la vittoria, spiccano senza dubbio Mathieu van der Poel, sempre temibile sui percorsi caratterizzati da muri e pavé, e Mads Pedersen. Quest'ultimo, nonostante l'incidente di inizio stagione, ha dimostrato di aver ritrovato una condizione ottimale.

Il danese, con le sue tre vittorie, si posiziona tra i corridori più prolifici nella storia recente di questa corsa, mentre Van der Poel è ancora alla ricerca del suo primo trionfo in questa classica.

Le ambizioni di Pedersen e il duello atteso

Pedersen giunge alla Gand-Wevelgem dopo un avvio di stagione non privo di difficoltà, segnato da una caduta occorsa alla Volta a la Comunitat Valenciana. Questo episodio aveva inizialmente sollevato dubbi sulla sua partecipazione alle classiche primaverili. Tuttavia, la sua forma fisica è evidentemente tornata ai massimi livelli, proiettandolo tra i principali contendenti per la vittoria.

Dall'altra parte, Mathieu van der Poel, sebbene non abbia mai iscritto il suo nome nell'albo d'oro di questa specifica corsa, rimane un avversario estremamente pericoloso su terreni di questo genere.

La sfida tra questi due campioni si configura come uno dei momenti clou e più attesi della giornata di gara, promettendo spettacolo e grande intensità.

Il palmarès di Pedersen nella classica fiamminga

Nel 2025, Mads Pedersen ha siglato la sua terza affermazione alla Gent-Wevelgem, con una prestazione che ha lasciato il segno. Il danese si è imposto grazie a una fuga solitaria, lanciata a circa 70 chilometri dal traguardo, mantenendo un vantaggio di quasi un minuto sul gruppo inseguitore fino alla linea d'arrivo. Questa performance è stata ampiamente descritta come "dominante", a testimonianza della sua profonda affinità con questa classica.

Con questa tripletta, Pedersen si è guadagnato un posto d'onore tra i corridori più vincenti nella storia della corsa, affiancando leggende del calibro di Eddy Merckx e Peter Sagan.

La sua peculiare capacità di sferrare attacchi da lontano e di resistere al ritorno del gruppo lo rende un avversario formidabile, specialmente in edizioni dove l'assenza di altri grandi nomi come Van der Poel e Pogacar, come accaduto nel 2025, può aprire scenari tattici interessanti.