Il ciclista belga Jasper Philipsen del team Alpecin Premier-Tech ha conquistato una vittoria in volata all'ottantottesima edizione della Gand-Wevelgem, una delle classiche primaverili più attese. La corsa, quest'anno ribattezzata "In Flanders Fields 2026" a causa della partenza spostata da Wevelgem a Middelkerke, si è decisa negli ultimi metri dopo una dinamica di gara avvincente.

La competizione, svoltasi il 29 marzo 2026 su un percorso di 240,8 chilometri che ha collegato Middelkerke a Wevelgem, ha visto Philipsen imporsi con autorità nello sprint finale.

Il belga ha tagliato il traguardo in 5h08’03”, mantenendo una notevole media di 46,901 km/h. Sul podio, a completare il terzetto di testa, si sono piazzati il danese Tobias Lund Andresen al secondo posto e il francese Christophe Laporte in terza posizione.

La dinamica della corsa e la fuga neutralizzata

La Gand-Wevelgem 2026 è stata caratterizzata da un tentativo di fuga di alto profilo che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso. I protagonisti di questa azione sono stati Mathieu Van der Poel, compagno di squadra di Philipsen, e Wout van Aert. I due atleti hanno animato la parte finale della gara con una lunga progressione che sembrava poterli condurre alla vittoria.

Tuttavia, il loro sforzo è stato neutralizzato dal gruppo principale a poco più di un chilometro dal traguardo, o, come descritto in un altro momento, a pochi metri dalla linea d'arrivo.

Questo riaggancio ha rimescolato le carte, aprendo la strada a una volata di gruppo dove la potenza e la velocità di Philipsen si sono rivelate decisive, permettendogli di superare i diretti avversari e aggiudicarsi il prestigioso successo.

“In Flanders Fields”: una nuova identità per la classica

La decisione di spostare la partenza della classica da Wevelgem a Middelkerke ha portato alla nuova e suggestiva denominazione "In Flanders Fields 2026". Nonostante questa modifica, la corsa ha mantenuto la sua tradizionale natura, offrendo un finale ideale per gli specialisti dello sprint. La formula della gara, con i suoi 240 chilometri, ha confermato ancora una volta la sua capacità di generare emozioni e colpi di scena fino all'ultimo.