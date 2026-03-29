La finale del Masters 1000 di Miami, che vedrà opposti Jannik Sinner e il ceco Jiri Lehecka, è attesa non prima delle ore 21.00 italiane. Il programma ha subito un lieve slittamento a causa della pioggia che ha interessato la Florida nel pomeriggio, rendendo necessario il posticipo della finale del doppio femminile, inizialmente prevista per le ore 18.30.

Il rinvio della finale di doppio

Una perturbazione si è abbattuta sulla metropoli della Florida, impedendo l'inizio puntuale del match di doppio. Questo incontro vedrà le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini, affrontare la coppia composta dalla statunitense Townsend e dalla ceca Siniakova, in una sfida tra le teste di serie numero 1 e numero 2 del tabellone.

Il temporale si è concluso attorno alle ore 18.30, quando il sole è tornato visibile, permettendo di preparare il campo per la ripresa delle attività.

Le prospettive per i match

Nonostante il ritardo, Errani e Paolini potranno scendere in campo per disputare regolarmente la finale di doppio femminile, salvo eventuali nuovi scrosci che ne impediscano lo svolgimento. Al termine di questo confronto, l'attenzione si sposterà su Jannik Sinner. L'azzurro, favorito contro il numero 22 del ranking ATP, insegue il prestigioso "Sunshine Double", dopo aver già trionfato al Masters 1000 di Indian Wells solo qualche settimana fa, confermando un periodo di forma eccezionale.

Orario e dettagli della finale maschile

La finale maschile tra Sinner e Lehecka è confermata per domenica 29 marzo, con inizio alle ore 21.00 italiane (le 15.00 locali). L'incontro si svolgerà presso l'iconico Hard Rock Stadium di Miami. Per gli spettatori in Spagna, la diretta sarà disponibile su Movistar+.