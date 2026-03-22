Al Grand Slam di Tbilisi, appuntamento di spicco nel circuito internazionale di judo, l'Italia ha brillato nella categoria +78 kg femminili grazie ad Asya Tavano, che ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo. L'evento, svoltosi in Georgia, ha rappresentato un banco di prova fondamentale per le migliori judoka mondiali, in vista dei prossimi campionati continentali e della corsa alla qualificazione olimpica. Anche Erica Simonetti ha offerto un'ottima performance, chiudendo tra le prime cinque della sua categoria.

Il percorso di Asya Tavano è iniziato con una vittoria per ippon sull'ucraina Ruslana Bulavina, grazie a un'efficace tecnica di harai-goshi.

Parallelamente, Erica Simonetti ha superato l'azera Madina Kaisinova al Golden Score con uno yuko, eseguito con un seoi-nage. Le due atlete azzurre si sono poi trovate faccia a faccia nella finale della loro Pool, dove Tavano ha prevalso con un ippon, ottenuto tramite una presa ude-garami dopo tre minuti e undici secondi di combattimento. Questa vittoria ha proiettato Tavano alle semifinali, mentre Simonetti è stata indirizzata ai ripescaggi.

Il cammino verso il podio

In semifinale, Tavano ha affrontato la francese Lea Fontaine, che si è imposta con un waza-ari seguito da un yuko-shiho-gatame/osekomi, chiudendo l'incontro dopo due minuti e tredici secondi. Nei ripescaggi, la judoka italiana ha dimostrato grande determinazione, superando la russa Mariia Ivanova con uno yuko (harai-makikomi) e assicurandosi così l'accesso alla finale per il terzo posto.

Erica Simonetti, dal canto suo, dopo aver sconfitto la croata Tina Radic per hansoku-make, ha dovuto cedere il passo alla francese Celia Cancan, che ha prevalso per ippon con una presa ude-garami. Nonostante la sconfitta, Simonetti ha concluso la sua prova con un notevole quinto posto nella categoria.

Per Asya Tavano, questo risultato segna il quarto piazzamento in top-3 in un Grand Slam della sua carriera, a conferma della sua costante presenza ai massimi livelli. La categoria è stata vinta dall'israeliana Raz Hershko, che ha superato Fontaine nella finale. La Francia ha comunque festeggiato la vittoria di Audrey Tcheumeo nei -78 kg femminili.

Contesto internazionale e prospettive olimpiche

Nella stessa giornata, la brasiliana Beatriz Souza ha concluso al settimo posto nei +78 kg, dopo essere stata eliminata proprio da Asya Tavano nella fase di ripescaggio.

Souza aveva iniziato la competizione con due vittorie, ma si è dovuta arrendere all'azzurra in un confronto deciso dalle penalità. Il Grand Slam di Tbilisi ha rivestito un ruolo cruciale per l'accumulo di punti validi per la qualificazione olimpica, e ha visto la partecipazione di atleti di spicco anche nelle categorie maschili. Tra i vincitori figurano il georgiano Luka Maisuradze nei -90 kg, il russo Idar Bifov nei -100 kg e l'altro georgiano Irakli Demetrashvili nei +100 kg.

La stagione del judo proseguirà con altri importanti appuntamenti in vista della chiusura del ranking olimpico, tra cui il Grand Slam di Antalya e i Campionati Mondiali di Abu Dhabi, offrendo agli atleti ulteriori opportunità per migliorare la propria posizione in classifica e avvicinarsi al sogno olimpico.