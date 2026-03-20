La 10 km a tecnica classica di sci di fondo, in programma a Lake Placid nel marzo 2026, si annuncia come uno degli eventi clou della stagione. Questa attesissima competizione, che si svolgerà negli Stati Uniti, vedrà confrontarsi le migliori fondiste del circuito internazionale, con un’attenzione particolare rivolta al duello tra le svedesi Frida Karlsson e Linn Svahn, entrambe atlete di spicco e tra le favorite per la vittoria.

La gara rappresenta una delle prove più significative della Coppa del Mondo 2025/2026, ospitata nella storica località che fu già scenario delle Olimpiadi invernali del 1980.

Le atlete si misureranno in una prova a cronometro, dove la capacità di gestire il ritmo e la resistenza fisica saranno fattori cruciali per il raggiungimento del podio. Le aspettative sono elevate anche per le rappresentanti italiane, che puntano a confermare i progressi mostrati in una stagione caratterizzata da una costante crescita e da risultati incoraggianti.

Il Programma Completo delle Gare a Lake Placid

Lake Placid si prepara ad accogliere l’ultimo e decisivo weekend della Coppa del Mondo di sci di fondo 2025/2026, con un calendario fitto di appuntamenti dal 20 al 22 marzo. Oltre alla 10 km a tecnica classica, sia femminile che maschile, il programma prevede anche emozionanti sprint in tecnica libera e avvincenti mass start da 20 km.

La gara femminile sui 10 km è fissata per venerdì 20 marzo alle ore 18:00 (ora dell’Europa Centrale), seguita dalla prova maschile alle ore 20:00. La giornata di sabato sarà dedicata alle qualificazioni e alle finali delle gare sprint, mentre l’intenso weekend si concluderà domenica con le mass start.

Tra le squadre nazionali più attese e con le maggiori probabilità di successo figurano la Svezia, la Norvegia, la Finlandia e la Francia, tutte presenti con i loro atleti di punta. Per la Svezia, oltre alle già citate Karlsson e Svahn, scenderanno in pista anche Emma Ribom, Maja Dahlqvist, Moa Ilar, Jonna Sundling e Johanna Hagström, a testimonianza della forza del team. La Norvegia schiererà atlete del calibro di Heidi Weng e Astrid Øyre Slind, mentre la Finlandia punterà sulle prestazioni di Kerttu Niskanen e Jasmi Joensuu, pronte a dare battaglia per le posizioni di vertice.

Lake Placid: Tappa Decisiva della Coppa del Mondo

Il debutto di Lake Placid come sede di una tappa di Coppa del Mondo aggiunge un elemento di fascino e interesse a un finale di stagione già carico di suspense e competizione. La rinomata località statunitense, celebre per la sua ricca tradizione olimpica, offre un percorso tecnico e particolarmente impegnativo, ideale per mettere in risalto le doti e la completezza delle fondiste più preparate. Il confronto diretto tra Frida Karlsson e Linn Svahn, entrambe atlete capaci di eccellere nelle prove a cronometro, si preannuncia come uno dei momenti salienti della gara, senza escludere possibili sorprese da parte delle agguerrite atlete norvegesi e finlandesi, sempre pronte a inserirsi nella lotta per il podio.

La partecipazione di numerose nazionali di vertice e la varietà delle specialità in programma rendono il weekend di Lake Placid un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di sci di fondo. Gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati delle gare saranno disponibili attraverso i canali ufficiali della FIS, garantendo una copertura completa dell'evento.