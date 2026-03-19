Questo primo scorcio della stagione del ciclismo professionistico ha portato alla ribalta un autentico fenomeno che si preannuncia come il grande antagonista di Tadej Pogacar per gli anni a venire, il 19enne francese Paul Seixas. La sua rapida ascesa ai vertici del ciclismo è ormai impossibile da ignorare. Il team manager dell'UAE Team Emirates-XRG di Pogacar, Mauro Gianetti, è tra coloro che lo seguono con attenzione, elogiando apertamente il giovane francese e riconoscendo il crescente interesse nei suoi confronti.

Gianetti: 'Prestazioni eccezionali'

Gianetti non ha nascosto il proprio apprezzamento per il giovane francese, evidenziando come le sue prestazioni all’inizio della stagione siano state "veramente eccezionali".

Secondo Gianetti, Seixas non è solo un talento fisico straordinario, ma anche un atleta dotato di un carattere e di una compostezza in gara fuori dal comune. Questa combinazione è stata fondamentale per emergere subito in un gruppo di corridori già estremamente competitivo. "Non è solo la forza, ma anche la testa a fare la differenza", ha spiegato il team manager elogiando la capacità del francese di gestire la pressione e le difficoltà durante le corse.

'Sarà il corridore a decidere'

Le performance di Seixas hanno inevitabilmente scatenato l’interesse di molti team importanti, e tra questi sembra esserci proprio l’UAE Team Emirates.

Pur evitando di entrare in dettagli precisi riguardo a possibili trattative, Gianetti ha confermato che la squadra sta monitorando attentamente la situazione, come d’altronde fanno tutte le formazioni di alto livello in presenza di giovani prospetti così promettenti.

"Sarà il corridore a decidere quale strada prendere in futuro", ha dichiarato, lasciando aperta ogni possibilità senza alimentare aspettative premature.

L’idea di vedere uno stesso team unire il talento di Pogačar e la freschezza di Seixas è senza dubbio suggestiva e affascinante. Quando gli è stato chiesto se questa eventualità possa concretizzarsi, Gianetti ha risposto con un sorriso complice: "È più di un sogno". Un sogno che, se si realizzasse, potrebbe rappresentare la formazione ideale per dominare le grandi corse per il prossimo decennio.