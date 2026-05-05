A tre giorni dal via di venerdì 8 maggio, si completa il quadro dei corridori della 109° edizione del Giro d’Italia con la pubblicazione del primo elenco ufficiale degli iscritti. Le squadre potranno ancora effettuare delle modifiche dell'ultimo momento in caso di problemi di salute o altri impedimenti, ma la starting list è sostanzialmente fatta. Pur con qualche pesante defezione confermata nei giorni scorsi, su tutte quelle di Almeida, Landa e Carapaz, la corsa rosa si presenta ancora come uno degli appuntamenti più attesi del calendario del ciclismo mondiale.

Il più atteso è senz'altro Jonas Vingegaard, al debutto assoluto nella corsa rosa e favorito numero uno al successo finale.

I corridori del Giro d'Italia 2026 pic.twitter.com/yuEIFgjJcp — Alessandro Cheti (@girociclismo) May 5, 2026

Pellizzari sogna il podio

Dopo aver conquistato due volte il Tour de France e trionfato anche nella Vuelta a España, Vingegaard punta a entrare nell’élite dei pochi campioni capaci di vincere tutti e tre i Grandi Giri. Il Team Visma - Lease a Bike schiera al suo fianco anche Sepp Kuss, vincitore di una Vuelta a España, per rafforzare ulteriormente le proprie ambizioni. Molto agguerrita è anche la Red Bull - Bora - Hansgrohe. La squadra tedesca porta al via il vincitore dell’edizione 2022 Jai Hindley e la grande speranza del ciclismo italiano Giulio Pellizzari.

Il terzo punto di riferimento del gruppo si preannuncia la UAE Team Emirates XRG. Senza Almeida, la leadership passa a Adam Yates, reduce dalla vittoria a O Gran Camiño e tra i pretendenti più seri al podio finale. Al suo fianco torna Jay Vine, vincitore del Tour Down Under, e debutta Jan Christen, giovane promessa indicata come uno dei principali candidati alla Maglia Bianca riservata al miglior giovane del Giro.

Milan favorito per le volate

Tra gli altri corridori che arrivano al Giro d'italia con ambizioni di classifica generale ci sono Egan Bernal, Thymen Arensman, Felix Gall, Derek Gee, Enric Mas, Santiago Buitrago, Damiano Caruso, Michael Storer e Ben O'Connor.

Tra i velocisti il punto di riferimento è Jonathan Milan, forte anche di un treno di qualità ed esperienza con Consonni, Walscheid e Teutenberg.

Gli altri sprinter più attesi sono Dylan Groenwegen, Kaden Groves, Paul Magnier, Tobias Lund Andresen, Casper Van Uden, Arnaud De Lie e Ethan Vernon. Da segnalare l'esordio in un grande giro di Matteo Malucelli, 32enne sprinter della XDS Astana che ha finalmente questa grande occasione dopo aver raccolto tanti risultati si palcoscenici minori.

Altre stelle del Giro d'Italia saranno Filippo Ganna, Giulio Ciccone, Jasper Stuyven, Jai Vine, Cristian Scaroni, mentre un nome nuovo che potrebbe prendersi uno spazio importante è Alessandro Pinarello.