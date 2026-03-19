Marco Bezzecchi si prepara ad affrontare il secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, che si terrà sull’inedito circuito di Goiânia, in Brasile. Reduce dalla vittoria nel Gran Premio della Thailandia, il pilota romagnolo dell’Aprilia arriva in Sud America tra i protagonisti più attesi della classe regina, determinato a confermare il buon momento e a scoprire le insidie di una pista mai affrontata prima.

Bezzecchi ha commentato con entusiasmo le sue prime impressioni sul tracciato brasiliano: "Il tracciato sembra bello, è molto veloce. Hanno fatto un ottimo lavoro, l’atmosfera è molto piacevole".

Il pilota ha sottolineato l’importanza di adattarsi rapidamente, con l'obiettivo di "divertirci e imparare la pista il più velocemente possibile".

Il bilancio dopo la Thailandia e le attese per il Brasile

Il weekend in Thailandia ha visto Bezzecchi protagonista di una prestazione solida, culminata con la vittoria nella gara principale, nonostante una caduta nella Sprint Race abbia impedito di massimizzare il bottino di punti. "In Thailandia è stato un weekend positivo, ma non buono come poteva essere perché ho commesso un errore nella Sprint. Ma non posso lamentarmi: i ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario", ha dichiarato il pilota, riconoscendo i progressi della squadra e della moto: "La moto sta migliorando, a Noale lavorano sodo".

Sulle prestazioni attese a Goiânia, Bezzecchi ha preferito mantenere un profilo basso: "Non ho idea se la moto possa esprimersi qui come a Buriram, è una pista nuova. Ne sarei felice ma al momento è difficile rispondere". L’incognita della pista brasiliana rappresenta una sfida ulteriore per il team Aprilia, che dovrà trovare il giusto assetto rapidamente.

L'entusiasmo per il Brasile e l'approccio mentale di Bezzecchi

Oltre agli aspetti tecnici, Bezzecchi ha espresso grande entusiasmo per la trasferta brasiliana, avendo chiesto consigli al compagno Franco Morbidelli su atmosfera e cultura locale. "Mal posso aspettare per andare in Brasile! Da quest’estate ho chiesto a Franky delle vibrazioni, della musica e tutto il resto, quindi sono felice di andare lì", ha rivelato il pilota, che si è anche dichiarato appassionato di musica brasiliana.

Nonostante sia il vice-leader del Mondiale, Bezzecchi mantiene un approccio prudente e realistico: "I ragazzi hanno fatto un lavoro meraviglioso durante l’inverno, ma alla fine è stata solo la prima gara. Dobbiamo mantenere la calma, restare concentrati e lavorare al meglio. Sappiamo che avremo delle difficoltà a un certo punto, è normale, succede a tutti. Quindi affronteremo gara dopo gara". Il GP del Brasile si configura come un banco di prova importante per il pilota italiano.