I San Antonio Spurs hanno conquistato l'accesso ai playoff NBA per la prima volta dal 2019, grazie a una rimonta spettacolare contro i Phoenix Suns. Sotto di dieci punti a meno di cinque minuti dalla fine, la squadra texana ha ribaltato il risultato in casa, imponendosi 101-100 con un canestro sulla sirena di Victor Wembanyama. Questo successo, avvenuto il 19 marzo 2026, segna un ritorno significativo per la franchigia tra le protagoniste della postseason.

La stessa notte NBA ha visto anche la straordinaria prestazione di Luka Doncic, autore di 60 punti nella vittoria dei Lakers (134-126) contro gli Heat a Miami.

La sua impresa è stata però in parte oscurata dal nuovo record stabilito dal compagno di squadra LeBron James, che ha disputato la sua partita numero 1.611 in regular season. A 41 anni, King James ha così eguagliato il primato di Robert Parish per il maggior numero di presenze nella storia della lega al di fuori dei playoff, celebrando il traguardo con una tripla doppia da 19 punti, 15 rimbalzi e 10 assist.

Protagonisti e classifiche: Doncic, Lakers e Pistons in evidenza

Doncic, attuale miglior marcatore della stagione NBA, ha messo a segno ben nove triple, registrando la sua seconda partita da almeno 50 punti in questa stagione, dopo la prestazione da 51 contro Chicago. I Los Angeles Lakers, forti di otto vittorie consecutive, si mantengono saldamente al terzo posto nella Western Conference, dietro a Thunder e agli stessi Spurs.

Nella Eastern Conference, i Detroit Pistons proseguono la loro striscia vincente anche in assenza di Cunningham. Jalen Duren ha guidato la squadra con 24 punti e 11 rimbalzi nella vittoria per 117-95 sui Washington Wizards. I Pistons si confermano in testa alla conference, davanti ai Boston Celtics, proiettandosi verso i playoff di metà aprile.

La stagione trionfale degli Spurs: record e nuovi volti

Il ritorno degli Spurs ai playoff è il risultato di una stagione di grande crescita e rinnovamento. La franchigia, ora guidata dal nuovo allenatore Mitch Johnson (subentrato a Gregg Popovich il 2 maggio 2025), ha chiuso la regular season con un impressionante record di 51 vittorie e 18 sconfitte, assicurandosi il primo posto nella Southwest Division e il secondo nella Western Conference.

La squadra ha mostrato la sua forza fin dall'inizio, registrando il miglior avvio nella storia della franchigia con un record di 5-0 e partecipando alla NBA Cup 2025 come runner-up.

La stagione è stata costellata di successi, tra cui il superamento del record della stagione precedente (34-48) il 5 febbraio 2026, il raggiungimento di un record positivo il 25 febbraio e un mese di febbraio imbattuto, un'impresa che non si verificava dal marzo 2014. Oltre a Wembanyama, tra i protagonisti di questa rinascita figurano i giovani Dylan Harper e Carter Bryant, selezionati al draft 2025, e un roster rinnovato che ha saputo riportare i San Antonio Spurs ai vertici della lega dopo il digiuno dalla stagione 2018-19.