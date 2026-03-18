Ci sono due grandi firme sulla Nokere Koerse, semiclassica belga piazzata in calendario a pochi giorni dal grande appuntamento della Milano Sanremo. Sia la corsa femminile che quella maschile hanno messo in risalto due protagonisti del ciclismo, attesi della Classicissima di sabato prossimo, Lotte Kopecky e Jasper Philipsen, entrambi a segno per la prima volta in questa stagione.

The damn headwind destroyed Segaert's chances and he was caught with 50m to go while Jasper Philipsen surged to his first victory of the season between Jordi Meeus and Sebas Molano. Great uphill kick. 👍#NokereKoerse pic.twitter.com/xmZ5Yws4Nj — Mihai Simion (@faustocoppi60) March 18, 2026

Kopecky dominante

La Nokere Koerse ha proposto un percorso caratterizzati da brevi passaggi su tratti di pavè e dall'arrivo sul Nokereberg, un lungo rettilineo in costante salita al 3-4%.

A scendere in strada per prime sono state le donne. La corsa si è accesa ad una ventina di chilometri dall'arrivo proprio grazie ad un affondo di Lotte Kopecky in un tratto di pavè. Sulla due volte iridata si sono riportate anche Kool e Bossuyt, ma il gruppo si è riorganizzato, riucendo a ricucire lo strappo.

Nel finale è stata Ilse Pluimers a tentare l'avventura solitaria, ma senza successo. L'atleta della AG Insurance - Soudal è stata ripresa e tutto si è risolto sul rettilineo finale dove Lotte Kopecky ha vinto in modo autorevole allo sprint su Kool, Gillespie, Bossuyt e Andersen.

Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) signe son premier succès de la saison sur #NokereKoerse ! Pour sa 3e victoire sur cette épreuve, la Belge (30 ans) devance la Néerlandaise Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech) et l’Irlandaise Lara Gillespie (UAE ADQ).pic.twitter.com/Enb7cHDe9w — Le Gruppetto (@LeGruppetto) March 18, 2026

Segaert raggiunto nelle ultime centinaia di metri

Nella corsa maschile il grande protagonista è stato Alec Segaert.

Il 23enne belga del Team Bahrain si è lanciato all'attacco ad una quindicina di chilometri dall'arrivo. Segaert ha sfoderato tutte le sue doti di grande passista e specialista delle prove a cronometro, riucendo a guadagnare una ventina di secondi, un vantaggio difeso fino all'ultimo chilometro.

Il lungo rettilineo finale in costante ascesa, spazzato da un forte vento, ha però respinto Segaert, che si è visto raggiungere dal gruppo a poche pedalate dal traguardo. Da dietro si sono lanciati in volata Jordi Meuus e Juan Sebastian Molano, dalla cui scia è poi spuntato come una scheggia Jasper Philipsen. Il belga ha superato tutti con un grande spunto ed è andato a timbrare la prima vittoria stagionale, proprio come Kopecky.

Dietro a Philipsen si sono piazzati Meeus, Molano, Jeanniere e Menten.

Il calendario delle classiche del ciclismo prosegue domani, giovedì 19 marzo, con il Gp de Denain Porte du Hainaut e venerdì 20 con la Bredene Koksijde Classic.