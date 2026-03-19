La Savino Del Bene Scandicci vola a Istanbul per il ritorno dei quarti di finale di CEV Champions League, con l’obiettivo di completare l’opera iniziata all’andata. Oggi (giovedì 19 marzo) al Burhan Felek Voleybol Salonu alle ore 15:00 italiane, la formazione toscana guidata da Marco Gaspari affronterà il Fenerbahce Medicana Istanbul. Dopo il netto 3-0 ottenuto al Pala BigMat di Firenze, Scandicci si presenta con un margine importante, ma consapevole delle insidie di una trasferta in uno dei campi più caldi del panorama continentale. Il match tra Savino Del Bene Scandicci e Fenerbahce Istanbul sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e in diretta streaming su NOW e DAZN.

I precedenti

La sfida contro il Fenerbahçe riporta alla memoria un precedente significativo per il club toscano. Esattamente sette anni fa, il 19 marzo 2019, la Savino Del Bene tornava proprio sul taraflex del Burhan Felek per affrontare le giallonere nel ritorno dei quarti di finale europei, alla prima partita a Istanbul. In quell’occasione fu la formazione turca a imporsi nel doppio confronto: dopo il 3-1 conquistato all’andata a Firenze, arrivò anche il successo al tie-break a Istanbul, sancendo l’eliminazione delle scandiccesi. Un ricordo che rappresenta oggi uno stimolo ulteriore per un gruppo profondamente rinnovato e più maturo, deciso a riscrivere la storia del confronto diretto e a conquistare una qualificazione che avrebbe un peso specifico rilevante nel percorso internazionale del club.

Le protagoniste attese in campo

A trascinare Scandicci nella gara d’andata sono state prestazioni di alto profilo, a partire dai 25 punti messi a segno da Ekaterina Antropova, che potrebbe avere un nuovo ruolo nella Nazionale. Fondamentale anche il contributo di Lena Weitzel, autrice di 12 punti con 3 ace e una presenza costante a muro. In doppia cifra pure Lucia Bosetti, premiata MVP del match, e Khalia Lanier Skinner, entrambe decisive con 10 punti. Numeri che certificano la profondità e la qualità del roster toscano, chiamato ora a confermarsi anche in Turchia per centrare ancora una volta una prestigiosa qualificazione alla Final Four europea.