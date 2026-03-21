Il Belgio ha conquistato la medaglia d’oro nella staffetta 4x400 mista ai Campionati Mondiali indoor di atletica, tenutisi presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun, in Polonia. La formazione belga, composta da Jonathan Sacoor (46.16), Ilana Hanssens (52.18), Julien Watrin (46.11) e Helena Ponette (51.15), ha dominato la gara sin dalla prima frazione, chiudendo con l'eccellente tempo di 3:15.60. Questa vittoria rappresenta la prima medaglia d’oro per la delegazione belga in questa edizione della rassegna iridata al coperto, frutto di una prestazione corale solida che ha permesso al quartetto di andare in fuga e resistere fino al traguardo.

La competizione è stata caratterizzata da un episodio cruciale avvenuto nelle retrovie. Un cambio a dir poco caotico tra i giamaicani Delano Kennedy e Shana Kaye Anderson ha innescato una caduta che ha coinvolto le atlete Myrte Van der Schoot dei Paesi Bassi e Sara Reifenrath degli Stati Uniti. Questo incidente ha compromesso irrimediabilmente le possibilità di medaglia per entrambe le squadre, alterando significativamente le dinamiche della finale.

La squalifica della Giamaica e il podio finale

La Giamaica, che aveva tagliato il traguardo al terzo posto con il tempo di 3:17.13, è stata successivamente squalificata a causa di un'irregolarità nel primo cambio. Tale decisione ha ridefinito il podio: la Polonia, squadra di casa, si è aggiudicata la medaglia di bronzo con il tempo di 3:17.44, grazie alla prestazione di Kajetan Duszynski, Anna Gryc, Marcin Karolewski e Justyna Swiety-Ercetic.

L'argento è andato alla Spagna, che ha concluso la prova in 3:16.96 con il quartetto formato da Markel Fernandez, Paula Sevilla, David Garcia e Blanca Hervas.

La staffetta spagnola ha saputo capitalizzare le difficoltà altrui, beneficiando in particolare della caduta che ha coinvolto le formazioni olandese e statunitense. Nonostante una partenza dalla corsia uno che ha penalizzato Markel Fernandez nella prima frazione, Paula Sevilla ha saputo riportare la squadra in una posizione di lotta per le medaglie. David Garcia ha mantenuto vive le opzioni, prima di lasciare il testimone a Blanca Hervas, già finalista nella gara individuale a Torun.

Il debutto della 4x400 mista e le dinamiche di gara

La staffetta 4x400 mista ha fatto il suo debutto storico nel programma dei Campionati Mondiali indoor proprio in questa edizione di Torun.

Blanca Hervas, con una gestione sapiente delle energie, ha compiuto una volata finale potente nella lunga retta, superando la giamaicana Leah Anderson e assicurando così la medaglia d'argento alla Spagna. Questa è stata la prima medaglia conquistata dalla delegazione spagnola in questi Mondiali indoor, un risultato di grande prestigio ottenuto anche grazie alla capacità di reagire agli imprevisti.

L'esito della gara ha sottolineato l'importanza cruciale della gestione dei cambi e della resilienza di fronte agli eventi inattesi. In una competizione di tale livello, ogni minimo dettaglio può fare la differenza tra un piazzamento sul podio e l'esclusione, rendendo la staffetta mista una prova di grande intensità e strategia.