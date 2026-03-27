Pedro Acosta ha dominato la prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terza tappa del Mondiale MotoGP, sul circuito del COTA di Austin. Il pilota KTM ha registrato il miglior tempo (2’01”715), confermandosi tra i principali candidati alla vittoria nel weekend.

Al secondo posto Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), a soli 103 millesimi. Terzo Jorge Martin (Aprilia ufficiale), a 0.221 secondi, ha impressionato per il passo gara mantenuto senza l'uso di gomme nuove nell'ultimo run, un segnale promettente per il weekend.

Marquez: caduta e reazione da "Re di Austin"

Il "Re di Austin", Marc Marquez, è caduto in curva 10 nei primi giri, causando bandiera rossa e controlli medici per abrasioni a mano e avambraccio. Nonostante l'incidente, il pilota Ducati ufficiale ha dimostrato notevole resilienza, conquistando il quarto posto e ribadendo la sua determinazione.

Tra gli italiani, Luca Marini (Honda) è settimo e Franco Morbidelli (Ducati VR46) decimo. Marco Bezzecchi e Ai Ogura (Aprilia) hanno lavorato in ottica Sprint e gara, piazzandosi nono e ottavo con un passo competitivo. Francesco Bagnaia ha concluso undicesimo, privilegiando la messa a punto per la gara.

Classifica FP1 e prospettive per il GP USA

La classifica della FP1 vede Acosta davanti a Di Giannantonio, Martin, Marquez e Raul Fernandez.

Seguono Alex Marquez, Luca Marini, Ai Ogura, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli. Bagnaia è undicesimo, seguito da Jack Miller, Maverick Viñales, Enea Bastianini, Alex Rins, Brad Binder, Joan Mir, Fabio Quartararo, Toprak Razgatlioglu, Johann Zarco, Diogo Moreira e Fermin Aldeguer.

Le prime indicazioni dal COTA confermano Acosta e Martin tra i più in forma. La caduta di Marquez non sembra aver compromesso la sua competitività. Il weekend texano si prospetta intenso, con diversi piloti pronti a sfidarsi per le posizioni di vertice.