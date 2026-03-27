Il commissario tecnico della nazionale italiana di ginnastica artistica femminile, Enrico Casella, ha tracciato un bilancio della situazione attuale della squadra e delineato le prospettive future. In una recente intervista, Casella ha evidenziato i significativi successi ottenuti dalle azzurre negli ultimi anni, tra cui la conquista di due titoli europei e risultati di spicco alle Olimpiadi di Parigi, a testimonianza della costante crescita del movimento ginnico italiano.

Analizzando le prestazioni più recenti, Casella ha commentato con soddisfazione i risultati della World Cup.

In particolare, Elisa Iorio ha brillato conquistando la medaglia d’oro al suo rientro agonistico, un esito che il tecnico ha definito “un buonissimo risultato”. A completare il quadro positivo, Giulia Perotti ha ottenuto il bronzo alle parallele, mentre Emma Puato si è aggiudicata il bronzo al corpo libero. Casella ha sottolineato la presenza di “ginnaste interessanti a livello mondiale” in questa competizione, confermando il valore delle prestazioni azzurre.

Obiettivi e prossime sfide per la nazionale azzurra

Il programma della squadra prevede ora una serie di prove di Serie A. Successivamente, l'attenzione si sposterà sul torneo internazionale di Jesolo, un appuntamento di grande prestigio che vedrà la partecipazione di numerose nazionali di alto livello, tra cui Canada, Stati Uniti, Argentina, Cina, Romania, Francia, Germania e Spagna.

La presenza di squadre non europee conferirà alla competizione un importante respiro mondiale. L'Italia schiererà due squadre senior e una junior, con l'obiettivo di offrire alle atlete ulteriori opportunità di crescita e confronto internazionale. Casella ha rimarcato come la partecipazione di così tante nazionali possa fungere da stimolo cruciale per la maturazione delle giovani ginnaste.

Qualificazione olimpica e aggiornamenti sulle atlete

Per quanto riguarda la qualificazione olimpica, Casella ha delineato una strategia chiara: “Al termine di questo Mondiale solo le prime tre squadre avranno la qualificazione diretta ai Giochi Olimpici. Non è sempre così bello essere subito qualificati. Secondo me noi dovremo puntare al 2027 per qualificarci”.

Questa dichiarazione evidenzia la visione a lungo termine del commissario tecnico, volta a garantire una preparazione ottimale e una presenza solida dell'Italia alle prossime Olimpiadi.

Casella ha inoltre fornito aggiornamenti sulle condizioni fisiche di alcune ginnaste chiave. Riguardo a Elisa Iorio, ha specificato che, nonostante un problema al piede che l'aveva limitata a Parigi, è riuscita comunque a raggiungere la finale. Dopo l'operazione, Iorio sta ora recuperando su tutti gli attrezzi, e il rientro alle competizioni è considerato fondamentale per il suo percorso. Per Alice D’Amato, che ha subito un intervento alla spalla, si prevedono 7-8 mesi di recupero. L'obiettivo è permetterle di lavorare senza dolore nei prossimi mesi, con il rientro in gara atteso per la fine dell'anno.

Casella ha sottolineato che D'Amato si stava allenando bene prima dell'infortunio, che riguardava specificamente la parallela.

Il cammino della nazionale italiana di ginnastica artistica femminile prosegue dunque, caratterizzato da successi recenti, attenti percorsi di recupero per le atlete e la determinazione a superare nuove sfide, con l'obiettivo primario di consolidare la propria posizione ai vertici internazionali e di puntare con decisione alla qualificazione per le Olimpiadi del 2027.