Al Circuit of the Americas di Austin, la prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terza tappa stagionale del Mondiale MotoGP, ha visto Pedro Acosta siglare il miglior tempo. Il venerdì si è aperto con un colpo di scena nelle battute iniziali, quando Marc Marquez è stato protagonista di una caduta in curva dieci. L'incidente, avvenuto a circa 191 km/h, ha richiesto l'esposizione della bandiera rossa per consentire la messa in sicurezza della pista e la rimozione dei detriti. Fortunatamente, il pilota catalano ha riportato “solamente” alcune forti abrasioni, riuscendo comunque a tornare in azione nei dieci minuti conclusivi della sessione per riprendere fiducia in vista delle pre-qualifiche.

Acosta in vetta, Martin sorprende

È stato il murciano Pedro Acosta a dettare il passo con la sua KTM, chiudendo con il miglior crono in 2’01"715. Alle sue spalle, a soli 103 millesimi, si è piazzato un ottimo Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46. Segnali estremamente incoraggianti sono giunti dall’Aprilia, con uno strepitoso Jorge Martin capace di inserirsi in terza piazza a 221 millesimi dalla vetta, pur non avendo montato gomme nuove nell’ultimo run. Una strategia simile è stata adottata dal compagno di squadra Marco Bezzecchi, che ha chiuso nono a 0.710, dimostrando comunque un passo competitivo e costante sulla lunga distanza.

Marquez si riprende, Bagnaia in ottica gara

Dopo la caduta, Marc Marquez ha mostrato una pronta reazione, attestandosi in quarta posizione a meno di quattro decimi da Acosta.

Tra i big, una strategia simile è stata vista per Alex Marquez (Ducati GresiniGP26), sesto a 0.589, e per il giapponese Ai Ogura, ottavo a 0.673 con l’Aprilia RS‑GP del team Trackhouse. Francesco Bagnaia, invece, si è concentrato sulla simulazione di gara, lavorando per tutto il turno con una sola coppia di gomme medie e chiudendo undicesimo a 796 millesimi dal leader, con prestazioni vicine a quelle di Bezzecchi, a bordo della seconda Ducati GP26 ufficiale del team factory.

Classifica FP1 GP USA MotoGP 2026

1 Pedro ACOSTA – KTM – 2:01.715

2 Fabio DI GIANNANTONIO – Ducati – +0.103

3 Jorge MARTIN – Aprilia – +0.221

4 Marc MARQUEZ – Ducati – +0.378

5 Raul FERNANDEZ – Aprilia – +0.495

6 Alex MARQUEZ – Ducati – +0.589

7 Luca MARINI – Honda – +0.650

8 Ai OGURA – Aprilia – +0.673

9 Marco BEZZECCHI – Aprilia – +0.710

10 Franco MORBIDELLI – Ducati – +0.755

11 Francesco BAGNAIA – Ducati – +0.796

12 Jack MILLER – Yamaha – +0.916

13 Maverick VIÑALES – KTM – +0.917

14 Enea BASTIANINI – KTM – +1.003

15 Alex RINS – Yamaha – +1.035

16 Brad BINDER – KTM – +1.051

17 Joan MIR – Honda – +1.162

18 Fabio QUARTARARO – Yamaha – +1.232

19 Toprak RAZGATLIOGLU – Yamaha – +1.322

20 Johann ZARCO – Honda – +1.341

21 Diogo MOREIRA – Honda – +1.410

22 Fermin ALDEGUER – Ducati – +1.609.