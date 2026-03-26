Nonostante l'assenza al Masters 1000 di Miami per un problema fisico, Lorenzo Musetti ha mantenuto la quinta posizione nel ranking ATP. Il ventiquattrenne toscano ha conservato la top-5 grazie all'eliminazione precoce dei suoi diretti inseguitori sul cemento statunitense, onorando una "cambiale" di 100 punti e stabilizzandosi a 4.265 punti in classifica.

Musetti accorcia le distanze dal serbo Novak Djokovic (4.720 punti), che ha scartato i 650 punti della finale disputata lo scorso anno in Florida. Alle sue spalle: l'australiano Alex de Minaur (4.095), il canadese Felix Auger-Aliassime (4.000), e gli statunitensi Taylor Fritz (3.870) e Ben Shelton (3.860).

L'auspicio è che Lorenzo Musetti recuperi e sia protagonista al prossimo Masters 1000 di Montecarlo, dove lo scorso anno fu finalista contro Carlos Alcaraz.

La rincorsa di Sinner e gli italiani

In vetta, Carlos Alcaraz guida con 13.590 punti, nonostante l'eliminazione prematura contro Sebastian Korda. Jannik Sinner, secondo con 11.600 punti, si avvicina alla vetta. In caso di vittoria a Miami, l'azzurro raggiungerebbe 12.400 punti, mettendo in discussione il primato ad aprile. Flavio Cobolli, tredicesimo con 2.520 punti dopo la sconfitta all'esordio a Miami contro Raphael Collignon, rischia di scivolare in quattordicesima posizione. Questo avverrebbe se uno tra il ceco Jiri Lehecka (semifinalista a Miami) o lo statunitense Frances Tiafoe (prossimo avversario di Sinner ai quarti) dovesse trionfare in Florida.

Movimenti nel ranking ATP

Il ranking ATP ha registrato altri significativi movimenti. Jakub Mensik ha conquistato il suo primo titolo ATP 1000 a Miami, battendo in finale Novak Djokovic e salendo alla posizione numero 24. Jannik Sinner ha consolidato il suo ruolo di leader mondiale, raggiungendo la sua settimana numero 44. Diversi italiani hanno registrato progressi: Matteo Berrettini è salito alla ventisettesima posizione, Federico Arnaboldi si avvicina alla top 200, mentre Andrea Pellegrino ha guadagnato 32 posizioni grazie ai risultati nei Challenger.

Questi sviluppi evidenziano la crescita del tennis italiano, con una presenza più solida nei tornei internazionali e tre atleti nella top-20. Le performance e il recupero di Musetti e Cobolli saranno cruciali per avanzamenti nel ranking.