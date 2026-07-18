Nelle ultime prove libere del Gran Premio del Belgio di Formula 1, disputate sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps, la Mercedes di Kimi Antonelli ha dominato, registrando il miglior tempo di 1'45"990. Una prestazione che lo ha visto precedere la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen, confermando le aspettative per il prosieguo del weekend. L'ottimo risultato di Antonelli nelle FP3 evidenzia il potenziale della sua monoposto in vista delle sessioni decisive.

La sessione è stata però segnata da un significativo incidente che ha coinvolto la Ferrari di Lewis Hamilton.

Dopo aver ottenuto il quinto tempo, il pilota britannico è uscito di pista nel finale delle prove, impattando contro le barriere. La sua monoposto ha subito danni ingenti: l'ala posteriore è stata gravemente compromessa e la gomma posteriore destra divelta. Questo imprevisto ha innescato una vera e propria corsa contro il tempo per i meccanici del team di Maranello. Il loro impegno è ora massimo per riparare la vettura e permettere ad Hamilton di partecipare alle cruciali qualifiche per la pole position, in programma alle ore 16. La tempestività dell'intervento sarà fondamentale per le ambizioni del pilota e della scuderia.

I risultati delle Prove Libere 3 e la sfida Ferrari

La classifica delle terze prove libere ha visto l'altra Mercedes di George Russell in quarta posizione, a sottolineare la forza del team.

La Ferrari di Lewis Hamilton ha chiuso al quinto posto, prima dell'incidente. A completare la top ten, l'altra Ferrari di Charles Leclerc ha ottenuto la sesta posizione, seguita dalla McLaren di Oscar Piastri. Le due Audi di Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto si sono classificate rispettivamente all'ottavo e nono posto, mentre la decima posizione è stata occupata dall'altra Red Bull di Isak Hadjar. L'incidente di Hamilton complica i piani della Ferrari per le qualifiche, richiedendo un lavoro eccezionale dei meccanici per ripristinare la monoposto in tempo utile. La scuderia dovrà definire una strategia ottimale, considerando condizioni della pista e prestazioni dei diretti concorrenti.