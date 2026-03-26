Al Reale Circolo Canottieri Tevere Remo di Roma è stata presentata la nona edizione della Traversata a nuoto all’Isola d’Elba, in programma il 14 giugno nel Golfo di Procchio. L'evento è stato illustrato dal presidente del Circolo, Daniele Masala, e dal comitato organizzatore, che include l'ideatore Alberto Costantini, il direttore al nuoto Roberto Serio e il direttore tecnico Alessandro Terrin. A testimoniare la sinergia organizzativa, era presente anche l’Associazione sportiva La Guardiola dell’isola d’Elba, co-organizzatrice della manifestazione.

Dettagli Tecnici e Valore Sociale

Alessandro Terrin, ex campione di nuoto in nazionale (2002-2010), ha esposto i dettagli tecnici della competizione, evidenziando la sua importanza come “momento sociale e di condivisione”, capace di promuovere l'aggregazione.

Sono stati definiti tre percorsi: uno di 1 chilometro, accessibile con certificato di idoneità sportiva non agonistica; uno di 2 chilometri; e uno di 4 chilometri, riservato ai nuotatori più ambiziosi e allenati, per il quale è richiesto il certificato medico sportivo agonistico. La partecipazione prevede il tesseramento alla FIN o a un ente di promozione sportiva nazionale, oltre all'obbligo di una boa galleggiante per la sicurezza.

Contesto e Collaborazione

La Traversata a nuoto all’Isola d’Elba si inserisce nella tradizione del Circolo Tevere Remo di promuovere iniziative sportive che uniscono competizione e partecipazione. La collaborazione con l’Associazione sportiva La Guardiola rafforza il legame con il territorio elbano, valorizzando l'aspetto aggregativo e la scoperta dell'isola.

L'Impegno Solidale

Eventi natatori come la Traversata a nuoto all’Isola d’Elba spesso assumono una significativa valenza solidale. Un precedente evento legato all'Isola d'Elba, una traversata da Elba a Piombino, ha raccolto oltre 3.500 euro per persone con disabilità, dimostrando il potenziale dello sport come veicolo di inclusione sociale.