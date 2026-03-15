Giulio Pellizzari, il più promettente corridore della nuova generazione per il ciclismo italiano, ha impressionato tutti durante la recente edizione della Tirreno-Adriatico. Nonostante una tendinite, che avrebbe potuto costringerlo al ritiro, ha deciso di non mollare, spinto dal calore del pubblico sulle sue strade di casa, a Camerino, dove la Tirreno ha fatto tappa sabato 14 marzo. Una performance straordinaria che lo ha visto lottare per la vittoria di tappa e quella della classifica generale. Alla fine, Pellizzari ha ceduto nelle ultime centinaia di metri sugli attacchi di Jorgenson e Del Toro, che ha vinto la tappa e messo al sicuro la maglia azzurra di leader della generale.

'Ho avuto paura di ritirarmi'

"In un momento ho avuto paura di ritirarmi," ha confessato Giulio Pellizzari a La Gazzetta dello Sport al termine della tappa regina della Tirreno Adriatico a Camerino, svelando il suo problema al tendine. "Se non avessimo corso sulle mie strade di casa, probabilmente mi sarei già ritirato dalla corsa", ha aggiunto il corridore della Red Bull-BORA-hansgrohe, dimostrando quanto sia stato fondamentale il sostegno del pubblico locale per mantenere alta la sua motivazione.

Pellizzari ha affrontato la gara con coraggio e determinazione, tentando addirittura di strappare la maglia di leader a Isaac Del Toro sull'ultima salita della giornata, caratterizzata da pendenze estreme fino al 19%.

"È stato davvero incredibile correre sulle mie strade e per la mia gente. Credo che ci vorrà un po' prima che realizzi del tutto. Forse non vivrò mai più un'esperienza simile," ha dichiarato emozionato, ricordando i numerosi applausi ricevuti lungo il percorso.

'Secondo o terzo non è importante'

Il beniamino di casa ha dato tutto ciò che aveva, ma alla fine ha dovuto cedere al campione messicano. Pellizzari ha concluso la giornata al secondo posto della classifica generale, dietor a Del Toro e con un solo secondo di vantaggio su Jorgenson. Tuttavia, l'italiano sembra non preoccuparsi troppo della posizione finale.

"Ma che arrivi secondo o terzo domenica non è così importante. Voglio solo raggiungere il podio finale ora."

La prestazione di Pellizzari non è passata inosservata.

A soli ventidue anni, il giovane corridore ha dimostrato una maturità e una determinazione straordinarie, nonostante la difficoltà causata dall'infortunio. Il suo spirito combattivo è stato evidente fin dall'inizio della Tirreno-Adriatico, e la sua presenza nelle prime posizioni della classifica generale è la testimonianza di un talento emergente nel panorama del ciclismo internazionale.

Il sostegno dei tifosi italiani, che lo hanno accompagnato passo dopo passo lungo le strade di Camerino, ha sicuramente giocato un ruolo cruciale nella sua decisione di continuare a lottare nonostante il dolore. Indipendentemente dal risultato, il giovane corridore ha già conquistato i cuori degli appassionati di ciclismo con il suo coraggio e passione per lo sport.