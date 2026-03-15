La cancellazione del secondo superG maschile in programma a Courchevel ha definito i 25 qualificati per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino, che si terranno a Lillehammer. Tra gli azzurri che hanno ottenuto il pass figurano Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer e Guglielmo Bosca. A questi si aggiungeranno il vincitore dei Mondiali Juniores e gli atleti che avranno superato i 500 punti nella classifica generale.

La classifica cristallizzata e i nomi degli azzurri

La decisione di annullare la gara di Courchevel ha di fatto cristallizzato la classifica di specialità del superG, stabilendo così i nomi dei venticinque atleti ammessi alle finali.

L'Italia sarà rappresentata da cinque sciatori: Giovanni Franzoni, attualmente quinto con 240 punti, Dominik Paris, nono con 157 punti, Mattia Casse, quindicesimo con 110 punti, Christof Innerhofer, diciannovesimo con 86 punti, e Guglielmo Bosca, ventesimo con 74 punti. Il regolamento prevede inoltre l'ammissione del vincitore dei Mondiali Juniores tramite wild card, oltre a coloro che, pur non rientrando nei primi venticinque della specialità, avranno accumulato oltre cinquecento punti nella classifica generale.

Il panorama internazionale e i criteri di ammissione

La classifica di superG vede al comando Marco Odermatt con 425 punti, seguito da Vincent Kriechmayr (267 punti), Stefan Babinsky (243 punti) e Raphael Haaser (241 punti).

Oltre agli italiani, tra i qualificati figurano atleti provenienti da Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Francia, Norvegia, USA, Germania e Canada. I criteri di accesso alle finali confermano quindi l'ammissione dei primi venticinque della specialità, dei campioni mondiali juniores e degli sciatori con un punteggio di almeno cinquecento punti nella classifica generale.

La situazione degli azzurri prima della cancellazione

Prima della cancellazione della gara di Courchevel, la situazione degli atleti italiani in superG era ancora in fase di definizione. Giovanni Franzoni, Dominik Paris e Mattia Casse avevano già la certezza della qualificazione. Per Christof Innerhofer e Guglielmo Bosca, invece, era necessario accumulare ancora qualche punto nei due appuntamenti previsti a Courchevel per garantirsi l'accesso alle finali.

La cancellazione della seconda gara ha reso definitiva la loro partecipazione.

Impatto della cancellazione sulle finali

L'annullamento del superG di Courchevel ha avuto un impatto decisivo sulla composizione della squadra italiana per le finali di Coppa del Mondo a Lillehammer. Con la classifica congelata, cinque atleti azzurri sono ora certi di poter partecipare alla competizione, mentre altri potranno ambire alla qualificazione attraverso le wild card o il raggiungimento di specifici punteggi nella classifica generale.