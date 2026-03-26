George Russell si prepara con determinazione al Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Il pilota britannico, forte di un eccezionale inizio di stagione con la sua Mercedes, punta a confermare il trend positivo sul circuito di Suzuka, ritenuto particolarmente adatto alle caratteristiche della W17, una monoposto potente ed efficiente.

Le prime due uscite stagionali hanno evidenziato la straordinaria competitività della scuderia di Brackley. Russell ha dominato la scena nell’esordio di Melbourne, mentre a Shanghai la Mercedes ha conquistato una doppietta impressionante, con lo stesso Russell vincitore della Sprint Race e Andrea Kimi Antonelli trionfatore nella gara domenicale.

Questo netto dominio ha suscitato allarme e preoccupazione tra i rivali, che hanno iniziato a sollevare dubbi e a segnalare possibili irregolarità tecniche della Mercedes.

Russell risponde alle critiche sulle presunte irregolarità

Durante la conferenza stampa che ha inaugurato il weekend di Suzuka, Russell ha affrontato direttamente le polemiche con una netta presa di posizione: "Si può dire quello che si vuole, ma la squadra ha lavorato duramente e bene per portarci a questo livello e, come penso e com’è sempre stato, chi è il migliore ha diritto di vincere. Solo perché siamo tornati in vetta non è giusto che tutti cerchino di rallentarci". Il pilota inglese ha poi offerto una lucida analisi della situazione dei principali avversari: "La Red Bull mi sembra ancora sovrappeso, stando ad alcune cose che ho letto a livello di stampa la scorsa settimana.

La McLaren non ha portato aggiornamenti qui e sta ancora usando il pacchetto iniziale. Non dobbiamo dimenticare queste cose. Ora abbiamo un vantaggio, siamo partiti forte ma non è che tutto rimarrà così scolpito nella pietra magicamente."

Il rapporto con Antonelli e la lotta interna in Mercedes

Russell ha dedicato un commento significativo anche al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, reduce da una prestazione eccellente in Cina: "Sicuramente ha completato un weekend eccellente a Shanghai. Sono contento per lui ma, ovviamente, da pilota avrei preferito esserci io sul gradino più alto del podio – sorride – Ad ogni modo, con tutte le difficoltà che avevamo avuto, ho considerato di avere conquistato 18 punti importanti per la classifica, e non di averne persi 7."

Il clima in casa Mercedes resta dunque estremamente positivo, con Russell determinato a difendere con forza il lavoro svolto dal team e a mantenere alta la concentrazione in vista delle prossime sfide.

Le dichiarazioni del pilota inglese sottolineano la ferma volontà di non lasciarsi distrarre dalle polemiche esterne e di continuare a puntare al massimo risultato, consapevole che la stagione è ancora lunga e ricca di insidie.