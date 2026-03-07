Il Gran Premio d’Australia 2026 di Formula 1 si apre con una straordinaria prestazione del team Mercedes nelle qualifiche. George Russell ha conquistato la pole position sul circuito di Melbourne, confermandosi il più veloce in pista e regalando grande entusiasmo ai tifosi della scuderia tedesca.

Accanto a Russell, in prima fila, partirà il giovane talento Kimi Antonelli, anch’egli su Mercedes. La squadra ha così ottenuto una prima fila tutta Mercedes, un risultato che sottolinea la competitività della monoposto e la qualità dei suoi piloti in questa nuova stagione.

La pole di Russell e la crescita di Antonelli

George Russell ha saputo sfruttare al meglio il potenziale della sua vettura, fermando il cronometro davanti a tutti e assicurandosi la posizione di partenza privilegiata per la gara. Kimi Antonelli, al suo debutto in prima fila in Formula 1, ha dimostrato grande maturità e velocità, confermando le aspettative riposte su di lui dal team Mercedes.

Le prospettive per la gara

Con una prima fila tutta Mercedes, le aspettative per la gara sono altissime. Gli avversari, tra cui Red Bull e Ferrari, cercheranno di recuperare terreno e mettere pressione ai due piloti della scuderia tedesca. Il Gran Premio d’Australia si preannuncia quindi ricco di emozioni e colpi di scena, con Russell e Antonelli pronti a difendere la loro posizione al via.