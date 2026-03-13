La Mercedes conferma il proprio dominio anche nel Gran Premio di Cina. Nelle prove libere e nella qualifica sprint, George Russell e Kimi Antonelli hanno fatto segnare i due migliori tempi, conquistando la prima fila per la gara sprint sul circuito di Shanghai.

La sessione ha visto Russell e Antonelli imporsi con chiarezza, ma l’italiano è al centro di un’indagine per un presunto ostacolo nei confronti di Lando Norris, che partirà in terza posizione. Alle loro spalle, in seconda fila, si schiererà Lewis Hamilton con la Ferrari, che ha fatto meglio del compagno Charles Leclerc, sesto.

Max Verstappen, su Red Bull, partirà ottavo.

La qualifica sprint

La coppia Mercedes ha dominato fin dalle prime battute. Russell e Antonelli hanno ottenuto i due migliori tempi nelle prove libere e nella qualifica sprint, assicurandosi la prima fila per la gara sprint. Tuttavia, Antonelli è sotto indagine per un possibile ostacolo a Norris durante la sessione.

Posizionamenti e contesto

Dietro ai due piloti Mercedes, Lewis Hamilton si è piazzato in seconda fila con la Ferrari, precedendo il compagno di squadra Charles Leclerc, che partirà sesto. Max Verstappen, su Red Bull, partirà dall’ottava posizione. La performance di Mercedes conferma un chiaro vantaggio tecnico e strategico nel weekend cinese, con Russell e Antonelli protagonisti assoluti fin dalle prime fasi.

Russell ha ottenuto la pole position per la gara sprint con un tempo di 1:31.520, precedendo Antonelli di circa tre decimi (+0,289). Norris partirà terzo, seguito da Hamilton in quarta posizione.