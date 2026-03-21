L'Italia ha confermato la sua leadership nel Grand Prix di fioretto maschile a Lima, con ben undici fiorettisti azzurri che hanno brillantemente conquistato l'accesso al tabellone principale della prestigiosa competizione. Un risultato che sottolinea la costante eccellenza della scuola italiana in questa disciplina. Quattro di questi atleti – Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi – avevano già ottenuto la qualificazione di diritto, grazie alla loro solida posizione nel ranking mondiale.

La fase a gironi ha visto emergere con determinazione altri talenti.

Tommaso Martini e Lorenzo Nista hanno sfoderato un percorso netto impeccabile, vincendo tutti e sei gli assalti disputati e dimostrando una forma eccellente. Anche Davide Filippi ha saputo imporsi, qualificandosi per il tabellone principale nonostante una singola sconfitta. A rafforzare ulteriormente la pattuglia italiana sono stati Alessio Foconi, Edoardo Luperi, Damiano Di Veroli e Damiano Rosatelli, i quali hanno superato con successo gli impegnativi assalti preliminari, garantendosi un posto tra i migliori.

La pattuglia azzurra e l'unica eliminazione

Nonostante l'ampia rappresentanza, un solo atleta italiano non è riuscito a superare la fase a gironi: Giuseppe Franzoni, che ha concluso la sua partecipazione nella prima parte della giornata.

Tuttavia, la presenza di undici atleti nel tabellone principale rimane un traguardo di notevole importanza per la delegazione italiana, che si conferma costantemente tra le più competitive e temibili a livello internazionale nel panorama della scherma.

Trionfi e podi: i risultati finali a Lima

La competizione ha riservato grandi emozioni anche per il settore femminile. Le qualificazioni hanno visto scendere in pedana atlete del calibro di Alice Volpi, Elena Tangherlini, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Margherita Lorenzi e Matilde Molinari. A queste si aggiungono le già qualificate di diritto Martina Favaretto, Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Martina Sinigalia.

I risultati finali hanno poi coronato una spedizione memorabile per l'Italia.

Nella gara femminile, l'eccellente prestazione ha portato a due podi: Anna Cristino ha conquistato un brillante secondo posto, mentre Martina Favaretto ha ottenuto un solido terzo. Il successo più eclatante è arrivato però dalla prova maschile, dove Filippo Macchi ha scritto una pagina storica, aggiudicandosi il suo primo trionfo in Coppa del Mondo. Macchi ha prevalso in uno splendido derby di finale tutto azzurro, superando il compagno di squadra Guillaume Bianchi con il punteggio di 15-12, sigillando una doppietta azzurra che ha entusiasmato il pubblico.

La prestazione complessiva degli azzurri a Lima non fa che ribadire il valore inestimabile della scuola italiana del fioretto. La capacità di portare un numero così elevato di atleti ai vertici delle competizioni internazionali e di ottenere risultati di così grande rilievo, sia nelle categorie maschili che femminili, conferma la solidità e la profondità del movimento schermistico nazionale.