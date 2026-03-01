Emilia Mondinelli ha ottenuto un risultato di rilievo nello slalom femminile di Coppa Europa, conquistando un eccellente quarto posto. La gara è stata vinta dalla svedese Moa Bostroem Mussener, mentre un’altra italiana, Alice Pazzaglia, è stata costretta al ritiro nella seconda manche.

La competizione e il podio sfiorato

La vittoria è andata alla sciatrice svedese Moa Bostroem Mussener, che ha dimostrato una netta superiorità, precedendo tutte le concorrenti. Emilia Mondinelli ha sfiorato il podio, fermandosi a pochi centesimi dalle prime tre posizioni e confermando la sua competitività.

Per Alice Pazzaglia, la gara si è interrotta bruscamente: l’atleta è uscita di scena durante la seconda manche, non riuscendo a completare la sua prova.

Significato del risultato per l’Italia

Il piazzamento di Mondinelli rappresenta un segnale incoraggiante per il movimento italiano nel circuito continentale di Coppa Europa. L’atleta conferma la presenza di sciatrici azzurre capaci di competere ai massimi livelli. L’uscita di Pazzaglia, invece, costituisce un’occasione mancata per migliorare la sua posizione nella classifica generale del circuito.

Precedenti e prospettive

In una precedente gara di Coppa Europa, disputata ad Hasliberg, Alice Pazzaglia era riuscita a salire sul podio, ottenendo un ottimo terzo posto grazie a una solida rimonta nella seconda manche.

In quell’occasione, Emilia Mondinelli si era classificata sesta, un risultato che, insieme a quello attuale, sottolinea la costante crescita delle prestazioni delle atlete italiane nel circuito continentale.