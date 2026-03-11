La NASCAR Cup Series fa tappa a Las Vegas per la quinta gara della regular season. I piloti si sfideranno sul tradizionale ovale da un miglio e mezzo, in un appuntamento che segna la prima vera competizione dell’anno su questa tipologia di circuito, dopo le gare disputate su tracciati differenti.

Un appuntamento chiave per la stagione

L’evento di Las Vegas è considerato uno dei momenti cruciali della stagione NASCAR, capace di catalizzare l’attenzione di team e appassionati. La pista, inaugurata nel 1998, ospita due competizioni nel calendario annuale: una in primavera, valida per la regular season, e una in autunno, che fa parte della fase finale della stagione.

Questo circuito si conferma così tra i pochi a ospitare due weekend NASCAR Cup Series nell’arco di un anno.

Il contesto NASCAR a Las Vegas

Il calendario 2026 della NASCAR prevede la gara di Las Vegas per il 15 marzo, trasmessa da FOX Sports, come quinta tappa della stagione Cup Series. Parallelamente, la serie O’Reilly Auto Parts (precedentemente nota come Xfinity) si svolgerà il 14 marzo sullo stesso circuito, con copertura televisiva su The CW.

La pista di Las Vegas si conferma un punto fermo del calendario NASCAR, accogliendo sia la gara primaverile che quella autunnale. Quest’ultima riveste un’importanza particolare in quanto parte della fase a eliminazione, conosciuta come Chase.