Si sono concluse a Budapest le fasi preliminari della Coppa del Mondo di scherma, specialità sciabola maschile, con un esito favorevole per l'Italia. Ben sette azzurri hanno conquistato l'accesso al tabellone principale della competizione, in programma domani nella capitale ungherese. La selezione italiana ha dimostrato nelle eliminatorie la qualità e la profondità del movimento schermistico nazionale.

Tra i qualificati, Luca Curatoli e Michele Gallo erano già certi della loro presenza grazie al ranking internazionale, rientrando in pedana dopo infortuni che li avevano esclusi dalla tappa di Salt Lake City.

Pietro Torre si è distinto particolarmente, superando il turno già nella fase a gironi e partendo come numero tre. Hanno invece superato il tabellone preliminare Dario Cavaliere, Leonardo Dreossi, Matteo Neri e Cosimo Bertini, assicurandosi un posto nella fase successiva.

Il percorso degli azzurri e il programma

Non tutti gli azzurri hanno proseguito il cammino. Marco Martello e Mattia Rea sono stati eliminati all'ultimo assalto, mentre Edoardo Cantini, Marco Stigliano e Lupo Veccia Scavalli avevano già lasciato la competizione. Il tabellone principale inizierà sabato 28 marzo alle ore 10:00. La prova a squadre è prevista per domenica.

La tappa di Budapest si conferma un appuntamento cruciale nel calendario internazionale della sciabola maschile.

La presenza di atleti di punta qualificati per ranking, affiancati da talenti emersi dalle eliminatorie, evidenzia la forza e competitività della squadra azzurra. La giornata di sabato sarà decisiva per le ambizioni italiane, che puntano a un risultato di prestigio in questa tappa di Coppa del Mondo.