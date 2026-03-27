Il Gran Premio del Giappone 2026 entra nel vivo sul leggendario circuito di Suzuka, con le qualifiche che si preannunciano un'intensa sfida tra i protagonisti del weekend. L'attenzione è puntata su Andrea Kimi Antonelli e George Russell, mentre la Ferrari è chiamata a un pronto riscatto dopo un venerdì di prove libere che ha evidenziato diverse difficoltà.

Nelle prime sessioni, la Mercedes ha confermato il suo dominio sul giro secco. Durante le FP1, George Russell ha stabilito il miglior tempo con un crono di 1:31.666, precedendo di soli 26 millesimi il giovane Andrea Kimi Antonelli.

L'italiano ha continuato a stupire anche nelle FP2, chiudendo nuovamente in seconda posizione, questa volta alle spalle di Oscar Piastri su McLaren. La scuderia di Woking si è rivelata la vera sorpresa del venerdì, mostrando un significativo miglioramento rispetto alle prestazioni del precedente GP cinese.

La Ferrari cerca il riscatto a Suzuka

La giornata di venerdì si è rivelata particolarmente complessa per la Ferrari. Sia nelle FP1 che nelle FP2, Charles Leclerc ha concluso in quinta posizione, con Lewis Hamilton subito alle sue spalle. Il distacco accumulato nelle seconde prove libere è motivo di preoccupazione: Leclerc ha registrato un gap di 0.713 secondi dalla vetta, mentre Hamilton si è trovato a 0.847 secondi.

Questi numeri sottolineano l'urgente necessità per la scuderia di Maranello di trovare il giusto assetto e ridurre il divario dai diretti concorrenti. L'ultima sessione di prove libere (FP3), in programma alle 3.30 ora italiana, sarà cruciale per affinare la preparazione in vista delle qualifiche.

Le qualifiche, che scatteranno alle 7.00 ora italiana, saranno decisive per definire la griglia di partenza della gara di domenica. Tutti gli occhi sono puntati su Antonelli, atteso alla conferma delle sue eccellenti prestazioni nelle libere, e sulla sua capacità di contendere la pole position a Russell, attuale leader del mondiale piloti.

Contesto del Gran Premio del Giappone 2026

Il Gran Premio del Giappone 2026 rappresenta il terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 e si disputa per la quarantesima volta come prova iridata.

Nella classifica costruttori, la Mercedes detiene la leadership con 98 punti, seguita dalla Ferrari con 67 e dalla McLaren con 18. Per quanto riguarda il mondiale piloti, George Russell arriva a Suzuka in testa con 51 punti, con Andrea Kimi Antonelli a 47 e Charles Leclerc a 34. Pirelli ha messo a disposizione le mescole C1, C2 e C3 (le più dure della sua gamma), scelte per affrontare al meglio le specifiche tecniche e le sollecitazioni del tracciato giapponese. Il programma del weekend prevede tre sessioni di prove libere, con la terza già menzionata, seguite dalle qualifiche e dalla gara di domenica, che si svolgerà sulla distanza di 53 giri. L'attesa è palpabile per scoprire se Antonelli saprà concretizzare il suo potenziale e se la Ferrari riuscirà a invertire la rotta dopo un inizio di weekend in salita.