Jannik Sinner si appresta a fare il suo esordio nel Masters 1000 di Madrid, un torneo che si preannuncia ricco di possibili insidie fin dalle prime battute. Il sorteggio del tabellone ha infatti delineato un percorso potenzialmente complesso per l'altoatesino, attuale numero uno del mondo. Sinner entrerà in scena direttamente al secondo turno, con il suo debutto fissato tra venerdì 24 e sabato 25 aprile. Il suo primo avversario sarà un giocatore proveniente dalle qualificazioni, una condizione che lo costringe ad attendere l'esito del tabellone cadetto per conoscere l'identità del suo sfidante d'esordio.

Un'ulteriore variabile è stata introdotta dal forfait del britannico Jack Draper, comunicato dopo la stesura del tabellone. Questa assenza ha modificato gli incroci inizialmente previsti per il terzo turno: Sinner non affronterà più l'americano Alex Michelsen. I possibili rivali a questo stadio del torneo potrebbero essere il canadese Gabriel Diallo, l'italiano Federico Cinà o, ancora, un altro qualificato o un lucky loser. Il cammino di Sinner si prospetta dunque incerto e ricco di variabili sin dalle fasi iniziali.

Il potenziale cammino di Sinner: dagli ottavi alla finale

Proseguendo nel suo percorso, Jannik Sinner potrebbe incontrare avversari di spessore già dagli ottavi di finale. In questa fase, gli incroci più probabili lo vedrebbero opposto a uno tra lo statunitense Tommy Paul, il britannico Cameron Norrie o il ceco Tomáš Macháč.

Giungendo ai quarti di finale, la testa di serie più alta nel suo spicchio di tabellone è l'australiano Alex de Minaur. Tuttavia, non sono da sottovalutare le potenziali sorprese rappresentate dal giovane brasiliano João Fonseca e dallo spagnolo Rafael Jodar, il cui vincitore potrebbe sfidare Sinner nel turno successivo.

L'ipotetica semifinale vedrebbe un elenco di nomi di alto profilo tra i possibili contendenti. Tra questi figurano l'americano Ben Shelton, reduce dalla vittoria a Monaco di Baviera, il monegasco Valentin Vacherot, il francese Arthur Fils, trionfatore nell'ATP 500 di Barcellona, e l'italiano Lorenzo Musetti. Per l'atto conclusivo del torneo, i nomi più accreditati per un'eventuale finale contro Sinner sono il tedesco Alexander Zverev, il canadese Félix Auger-Aliassime e il russo Daniil Medvedev.

Gli altri italiani in campo e il quadro generale del torneo

Il Masters 1000 di Madrid vedrà la partecipazione di una nutrita pattuglia di tennisti italiani. Oltre a Sinner, anche Lorenzo Musetti usufruirà di un bye al primo turno, per poi affrontare il vincente tra Hurkacz e un qualificato. Flavio Cobolli attende il vincitore della sfida tra Monfils e Carabelli, mentre Luciano Darderi esordirà contro uno tra Almaier e Juan Manuel Cerundolo. Nel tabellone principale sono presenti anche Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Matteo Berrettini e Federico Cinà, quest'ultimo già menzionato come possibile avversario di Sinner al terzo turno.

Il prestigioso torneo madrileno, che si svolgerà fino al 3 maggio sui campi in terra rossa della Caja Magica, si preannuncia particolarmente competitivo.

L'assenza di Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio, non diminuisce il livello della competizione. Jannik Sinner, forte dei successi ottenuti nei primi tre Masters 1000 stagionali, è chiamato a confermare il suo eccellente stato di forma. Dovrà affrontare avversari di alto livello e superare un percorso che si presenta, come anticipato, ricco di possibili insidie e sfide impegnative.