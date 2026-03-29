Il tabellone delle semifinali scudetto di volley maschile è stato ufficialmente delineato, promettendo sfide avvincenti tra le migliori squadre del campionato. Gli accoppiamenti vedranno affrontarsi Perugia contro Piacenza e Verona contro Civitanova. Queste serie, cruciali per l'accesso alla finale, si disputeranno al meglio delle cinque partite: la formazione che riuscirà a conquistare tre vittorie si qualificherà direttamente all'atto conclusivo che assegnerà il prestigioso titolo tricolore.

Il calendario dettagliato delle prime sfide

L'emozionante fase delle semifinali prenderà il via nel weekend di Pasqua, con un calendario già definito per le prime gare.

La prima sfida in programma è fissata per domenica 5 aprile, quando alle ore 18.00 si scontreranno Verona e Civitanova. Il giorno seguente, lunedì 6 aprile, alle ore 17.30, sarà la volta dell'atteso incontro tra Perugia e Piacenza. La tensione salirà ulteriormente con Gara‑2, in programma appena tre giorni dopo: mercoledì 8 aprile, alle ore 20.30, Civitanova ospiterà Verona per il secondo round. Successivamente, giovedì 9 aprile, sempre alle ore 20.30, Piacenza riceverà Perugia. Il terzo appuntamento della serie si terrà nel fine settimana dell'11‑12 aprile: sabato sarà la volta dell'incrocio in terra veneta, mentre domenica la sfida si sposterà nel capoluogo umbro.

Le date delle eventuali gare decisive

Per mantenere alta l'emozione, sono già state previste le date per le eventuali gare decisive. Le eventuali gare‑4 sono in calendario per il 18‑19 aprile, sebbene gli orari specifici debbano ancora essere definiti. In caso di ulteriore parità, le eventuali gare‑5 di spareggio, che decreteranno l'accesso alla finale, sono fissate per il 25‑26 aprile.

Dove seguire le semifinali: dirette TV e streaming

Gli appassionati di volley potranno seguire tutte le partite delle semifinali attraverso un'ampia copertura mediatica. Tutte le sfide saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali Rai, garantendo una visione accessibile a tutti. Per chi preferisce lo streaming, le partite saranno disponibili su diverse piattaforme: Rai Play, VBTV e DAZN.

Inoltre, per un aggiornamento costante e in tempo reale, sarà offerta una diretta live testuale sul portale OA Sport.

Conferma del calendario ufficiale dei playoff

Il calendario delle semifinali scudetto, con le date chiave del 5, 8, 12, 19 e 26 aprile, è stato pienamente confermato dalla programmazione ufficiale dei playoff di Superlega 2025/2026. Le semifinali si svolgeranno precisamente nei giorni indicati dal programma ufficiale della Superlega. Si conferma inoltre che VBTV sarà la piattaforma ufficiale per la visione in diretta di tutti gli incontri dei playoff scudetto, offrendo un servizio completo per non perdere nemmeno un momento delle sfide più importanti.