Un nuovo e avvincente capitolo della loro intensa rivalità sta per essere scritto tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. I due fuoriclasse si affronteranno nella semifinale del Masters 1000 di Miami, un incontro molto atteso che si svolgerà a mezzanotte italiana di oggi, venerdì 27 marzo, quando negli Stati Uniti sarà ancora la serata. L'atleta azzurro detiene un vantaggio significativo nei precedenti scontri diretti, con un bilancio di 7-4 a suo favore, e si presenta a questo confronto forte di ben sei successi consecutivi ottenuti contro il tennista tedesco.

Il confronto in semifinale

Il prestigioso appuntamento vedrà scendere in campo il numero due del mondo, Jannik Sinner, contro l'attuale numero quattro del ranking ATP, Alexander Zverev. La posta in gioco è estremamente alta: l'accesso alla finale di domenica del Miami Open 2026, che si disputa sul cemento statunitense. Questo match promette scintille e grande spettacolo, rappresentando un test cruciale per entrambi i giocatori nel loro percorso all'interno del torneo, con l'obiettivo di conquistare il titolo.

La strada verso il penultimo atto

Sinner ha dimostrato una forma impeccabile e una solidità impressionante nel corso del torneo, avanzando con un percorso netto e senza concedere alcun set agli avversari.

Le sue vittorie in due parziali contro tennisti come Dzumhur, Moutet, Michelsen e Tiafoe testimoniano la sua determinazione e la sua capacità di dominare gli incontri. Zverev, d'altra parte, ha affrontato un cammino più tortuoso e impegnativo. Ha dovuto lottare fino al terzo set contro Marin Cilic e ha superato tie-break intensi contro Quentin Halys, prima di imporsi con autorità nei quarti di finale contro Francisco Cerúndolo, dimostrando comunque grande resilienza e spirito combattivo.

I precedenti e la ricerca di rivincita

Il bilancio degli scontri diretti tra i due tennisti pende nettamente a favore di Jannik Sinner, che conduce per 7-4. Particolarmente rilevante è la striscia di sei vittorie consecutive dell'italiano, l'ultima delle quali ottenuta solo poche settimane fa nella semifinale di Indian Wells.

Questa sequenza positiva rende Zverev particolarmente motivato a invertire il trend negativo e a riscattarsi, cercando di conquistare un ruolo da protagonista in questa edizione del torneo di Miami. Il tedesco cercherà di sfruttare ogni occasione per spezzare il dominio recente dell'azzurro.

Il significato del Miami Open per il ranking

Il Miami Open si conferma come uno dei tornei più importanti e ambiti del circuito ATP, rientrando nella prestigiosa categoria dei Masters 1000. Per Jannik Sinner, raggiungere questo risultato non è solo un traguardo sportivo significativo, ma rappresenta anche un'opportunità concreta per consolidare la sua posizione e, potenzialmente, avvicinarsi al primo posto del ranking ATP.

L'obiettivo del sorpasso su Carlos Alcaraz potrebbe diventare una realtà già in vista del prossimo Masters 1000 di Montecarlo, aggiungendo ulteriore pressione e stimolo alla sua performance. Il suo eccellente cammino a Miami, caratterizzato da un gioco di altissimo livello, lo conferma come uno dei principali protagonisti della stagione sul cemento, pronto a lottare per le posizioni di vertice.