Gli appassionati di tennis italiani attendono con grande interesse la serata di venerdì, quando la coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori scenderà in campo per la semifinale del doppio maschile al Miami Open 2026. L'incontro, in programma sul duro cemento dell’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, metterà in palio un posto nella finale di questo prestigioso torneo Masters 1000. I tennisti italiani affronteranno la coppia formata da Arends e Smith, con l'obiettivo di raggiungere l'atto conclusivo dove incrocerebbero i vincenti dell'altra semifinale tra Granollers/Zeballos e Hellovaara/Patten.

Il percorso di Bolelli e Vavassori verso la semifinale

Il cammino di Bolelli e Vavassori in questo Miami Open 2026 è stato caratterizzato da due vittorie ottenute al match tie-break, a testimonianza della loro resilienza. Hanno superato le coppie Balaji/Oberleitner e Rikl/Nouza nel corso della settimana. L'obiettivo primario è conquistare un trofeo, dopo aver perso la finale a Rotterdam e raggiunto le semifinali a Doha e Dubai negli ultimi due mesi. È importante sottolineare che la coppia non aveva giocato insieme al Masters 1000 di Indian Wells, svoltosi un paio di settimane prima.

Orario e campo della sfida decisiva

La semifinale è fissata per la serata italiana di venerdì 27 marzo. Sarà il secondo match a partire dalle ore 18.00 sul campo Grandstand.

Il confronto promette spettacolo e alta tensione, con gli azzurri che, secondo i pronostici, partono con i favori per accedere alla finale. La posta in gioco è elevata, e l'esperienza della coppia italiana sarà un fattore determinante.

Il contesto internazionale del Miami Open 2026

Il Miami Open 2026 si svolge all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, negli Stati Uniti, dal 18 al 29 marzo, come parte del prestigioso circuito ATP Tour Masters 1000. Simone Bolelli e Andrea Vavassori figurano tra le teste di serie del tabellone di doppio maschile, a conferma del loro elevato standing. La semifinale rappresenta un'opportunità cruciale per consolidare la loro posizione nel ranking mondiale e per puntare a un titolo di grande valore.