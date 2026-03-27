La nazionale italiana maschile di skeet ha iniziato con grande slancio la sua partecipazione alla Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, in corso a Tangier, in Marocco. Dopo un totale di 75 piattelli, i tiratori azzurri Erik Pittini e Domenico Simeone si sono distinti, posizionandosi saldamente nel gruppo di testa. Entrambi hanno raggiunto l'eccellente punteggio di 73 su 75, dimostrando grande precisione. La performance di Pittini è stata caratterizzata da una partenza con due errori nella prima serie, superato con due serie successive perfette, chiuse con un impeccabile 25 su 25.

Simeone ha realizzato una prima e una terza serie senza macchia, con due errori nella seconda serie. Questa eccellente prestazione ha permesso ai due atleti italiani di condividere la vetta della classifica provvisoria. Insieme a loro, al comando con lo stesso punteggio, figurano il ceco Milos Slavicek, il finlandese Kimi Vallioniemi e l'americano Dustan Taylor, preannunciando una lotta avvincente.

Immediatamente alle spalle del duo di testa, l'altro azzurro Gabriele Rossetti si mantiene in una posizione promettente. Rossetti ha totalizzato 71 piattelli su 75, con un percorso che lo ha visto mancare un bersaglio nella prima serie, due nella seconda e uno nella terza, mantenendo vive le speranze di rimonta.

Più indietro nella graduatoria, Valerio Palmucci si trova attualmente in quarantottesima posizione, avendo colpito 67 piattelli su 75. La sua partecipazione è focalizzata sull'ottenimento di punti per il ranking individuale, cruciale per le qualificazioni future.

Dettagli della Classifica Provvisoria di Skeet Maschile

La classifica provvisoria dello skeet maschile, dopo i primi 75 piattelli, conferma la presenza di cinque atleti in testa, tutti con l'ottimo risultato di 73 centri. Questo gruppo di testa include il ceco Milos Slavicek, gli italiani Erik Pittini e Domenico Simeone, il finlandese Timi Vallioniemi e l'americano Dustan Taylor. Subito dietro, in diciassettesima posizione, si posiziona Gabriele Rossetti con un punteggio di 71/75, mantenendosi un contendente per le fasi successive.

Più in basso, al quarantottesimo posto, troviamo Valerio Palmucci, con 67/75, la cui gara mira a consolidare la sua posizione nel ranking. Con ancora diverse serie da disputare, la competizione resta aperta e la lotta per l'accesso alle finali si preannuncia estremamente serrata e ricca di colpi di scena, promettendo grande emozione.

Il Contesto Internazionale della Coppa del Mondo ISSF 2026

La tappa di Tangier costituisce il primo appuntamento del prestigioso circuito della Coppa del Mondo ISSF 2026. Questo circuito internazionale, organizzato dalla International Shooting Sport Federation, è un punto di riferimento per le principali specialità olimpiche del tiro a volo. Il calendario della Coppa del Mondo prevede diverse tappe globali, ognuna dedicata a specifiche discipline.

La gara in corso in Marocco è interamente dedicata alle discipline di shotgun, mettendo in risalto gli specialisti di questa categoria. Gli atleti italiani, che vantano una tradizione consolidata e un palmarès di successi, sono determinati a confermare la loro competitività in questa stagione, puntando al podio e a importanti riconoscimenti.