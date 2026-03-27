Jonas Vingegaard ha dominato la quinta tappa della Volta Ciclista a Catalunya, mantenendo le attese e imponendosi con autorità sul traguardo di Coll de Pal. Il corridore danese ha sferrato l'attacco decisivo a meno di sette chilometri dall’arrivo, sgretolando progressivamente la resistenza dei rivali e tagliando il traguardo in solitaria. Grazie a questa prestazione di forza, Vingegaard ha conquistato non solo il successo di giornata, ma anche la maglia di leader della classifica generale della prestigiosa corsa a tappe spagnola.

La frazione, partita da La Seu d’Urgell e conclusa a La Molina/Coll de Pal, ha visto un'iniziale fuga di ventidue corridori.

Da questo gruppo si sono poi staccati cinque atleti: Davide Piganzoli, Giulio Ciccone, Marc Soler, Junior Lecerf ed Einer Rubio. Lecerf ha perso contatto a sessantaquattro chilometri dalla fine, seguito da Rubio ventisette chilometri più tardi. A poco più di quindici chilometri dal traguardo, Giulio Ciccone ha tentato un'azione solitaria. Nel finale, tuttavia, sono stati Landa e Felix Gall a rilanciare l’azione, formando un quartetto completato da Florian Lipowitz, Lenny Martinez e Juan Pedro Lopez. Successivamente, il corridore spagnolo della Movistar si è staccato dal gruppo di testa.

La progressione decisiva di Vingegaard

A meno di sette chilometri dall’arrivo, Vingegaard ha lanciato la sua inarrestabile accelerazione.

Il danese ha raggiunto e superato Ciccone a sei chilometri dalla fine, imponendo da quel momento un ritmo insostenibile per gli avversari. Ha così guadagnato un vantaggio significativo, tagliando il traguardo con cinquantuno secondi di margine sull’austriaco Felix Gall e un minuto e un secondo sul francese Lenny Martinez. Remco Evenepoel ha concluso la tappa in sesta posizione, accusando un ritardo di un minuto e trentotto secondi, mentre Lorenzo Fortunato, ottavo, è risultato il migliore tra gli italiani.

Con questo successo, il quarantaseiesimo della sua carriera da professionista, Jonas Vingegaard guida ora la classifica generale con cinquantasette secondi di vantaggio su Felix Gall e un minuto e nove secondi su Lenny Martinez.

La sua prestazione dominante conferma il ruolo di favorito nella corsa catalana, che prosegue con le ultime due tappe decisive.

Il contesto della Volta Ciclista a Catalunya 2026

La Volta Ciclista a Catalunya 2026 rappresenta la centocinquesima edizione di questa storica corsa a tappe spagnola, valida come nona prova dell’UCI World Tour. L’edizione si svolge in sette tappe, dal 23 al 29 marzo, coprendo un percorso totale di 1.059,2 chilometri. La quinta frazione, da La Seu d’Urgell a La Molina/Coll de Pal, con i suoi 155,3 chilometri, si è confermata come una delle più impegnative del percorso. Alla competizione partecipano le principali squadre WorldTeams e ProTeams del panorama ciclistico internazionale, tra cui spiccano Red Bull‑Bora‑Hansgrohe, UAE Team Emirates XRG, Team Visma‑Lease a Bike, Lidl‑Trek, Decathlon CMA CGM Team, Bahrain Victorious e Movistar Team.

Il trionfo di Vingegaard nella tappa regina rafforza ulteriormente la sua posizione in classifica, proiettandolo verso le giornate conclusive della corsa, che culminerà con l'arrivo a Barcellona.