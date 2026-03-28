La Openjobmetis Varese ha conquistato una vittoria importante nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A, superando la Bertram Derthona Tortona per 97-87. Questo successo consente ai lombardi di riscattare la sconfitta subita nel turno precedente a Napoli e di portarsi momentaneamente all’ottavo posto in classifica, rilanciando le proprie ambizioni in chiave playoff. Tortona, invece, resta ferma al quinto posto con 28 punti.

L’incontro si è aperto con un avvio equilibrato, ma è stata Tortona a tentare il primo allungo con una tripla di Gorham, portandosi sul +7 (12-19).

La Varese ha reagito con i canestri degli italiani Librizzi e Alviti, riducendo lo svantaggio a -1 (21-22). Il primo quarto si è chiuso con gli ospiti avanti di sette punti (21-28). Nel secondo periodo, i padroni di casa hanno cambiato marcia: Moore ha entusiasmato il pubblico con una schiacciata e Stewart Jr ha firmato la tripla del sorpasso (34-33). Dopo un nuovo vantaggio di Tortona, Varese ha piazzato un parziale che l’ha portata sul +9 (49-40), ma Christian Vital ha pareggiato sulla sirena con una tripla (49-49).

L'andamento del match

Al rientro dalla pausa lunga, la gara è rimasta in equilibrio. Dopo cinque minuti, Tortona era in vantaggio di un punto (58-59) e ha raggiunto il +7 (58-65) con il canestro di Manjon.

La Varese, tuttavia, non si è arresa e ha chiuso il terzo quarto sotto di una sola lunghezza (71-72). Nell’ultimo periodo, la Openjobmetis ha messo la testa avanti a metà frazione (84-81) e ha allungato con Renfro e la tripla di Ike Iroegbu per il +8 (89-81) a tre minuti dalla fine. Le triple decisive di Iroegbu e Alviti hanno poi chiuso definitivamente i giochi, consegnando la vittoria ai padroni di casa.

Per la Varese, i migliori realizzatori sono stati Ike Iroegbu con 18 punti e Tazé Moore con 17. In doppia cifra hanno chiuso anche Nate Renfro (12) e Matteo Librizzi (11). Per la Bertram Derthona Tortona, non sono bastati i 20 punti di Christian Vital e i 13 di Prentiss Hubb e Arturs Strautins.

Il tabellino finale ha registrato: Varese 97, Tortona 87 (parziali: 21-28, 28-21, 22-23, 26-15).

Le implicazioni in classifica

Con questa importante vittoria, la Openjobmetis Varese si rilancia nella corsa ai playoff, mentre la Bertram Derthona Tortona resta stabile nella zona alta della classifica. Il campionato di Serie A si conferma estremamente equilibrato, con diverse squadre in lotta per le posizioni che contano. La prestazione di Varese, soprattutto nella seconda metà di gara, ha evidenziato la capacità della squadra di reagire alle difficoltà e di sfruttare il fattore campo nei momenti decisivi.