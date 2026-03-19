Florian Vermeersch sarà uno degli scudieri di Tadej Pogacar nell'assalto alla Milano Sanremo di sabato 21 marzo, una delle poche corse che ancora sfuggono al campione del mondo di ciclismo. Il belga ha partecipato alla Milano-Sanremo solo una volta in carriera, nel 2022, quando correva ancora per la Lotto-Soudal. Con l’assenza di corridori chiave come Jhonathan Narváez e Tim Wellens, entrambi ai box per infortunio, il team UAE Emirates ha dovuto rivedere il proprio schieramento, inserendo anche Vermeersch, che inizialmente avrebbe dovuto affiancare Pogacar solo nelle classiche del nord.

'Non siamo inferiori alla squadra dello scorso anno'

"Ho corso a Sanremo solo una volta, e venerdì scorso sono andato in Italia da solo per riprendere confidenza con la strategia di gara e con i Capi", ha dichiarato Vermeersch, evidenziando il suo approccio meticoloso nell’affrontare la gara. Il compito principale di Vermeersch sarà quello di guidare Pogacar e gli scalatori della squadra in una fase molto critica della Sanremo, tra i Capi e l'approccio alla base della Cipressa, una fase in cui la lotta per tenere le prime posizioni del gruppo è particolarmente intensa.

"Non sto svelando grandi segreti dicendo che il mio ruolo consiste nel guidare Tadej e gli scalatori della squadra in una buona posizione oltre i Capi e verso la Cipressa.

Dopodiché, sta ai nostri scalatori andare più forte possibile sulla Cipressa", ha spiegato il belga.

Nonostante la mancanza di alcuni elementi chiave, Vermeersch è fiducioso nella forza del team: "In termini di potenza, non credo che siamo inferiori alla selezione dell'anno scorso. Non dobbiamo presentarci alla linea di partenza con meno fiducia". Altri membri del team, soprattutto Jan Christen e Isaac del Toro, dovrebbero assumere un ruolo più attivo nella fase finale della corsa.

'Faremo di tutto per mettere Tadej in una buona posizione'

Vermeersch ha spiegato che anche le condizioni atmosferiche, in particolare il vento, potrebbero influenzare significativamente l’andamento della gara. Il corridore della UAE spera in un vento favorevolein Riviera, che renderebbe la corsa più selettiva e difficile per chi segue.

"Se si vuole rendere la corsa difficile, il vento a favore è perfetto perché i corridori a ruota hanno meno vantaggio. Forse cambierà direzione", ha commentato.

Pogacar ha già dimostrato il suo valore sulla Cipressa, e Vermeersch è ottimista riguardo alla possibilità che il campione sloveno migliori ulteriormente il suo tempo record di 8:59 stabilito lo scorso anno. Recentemente avvistato in allenamento sulla salita, Pogacar sembra pronto per affrontare questa sfida con determinazione. "È molto probabile", afferma Vermeersch. "Faremo di tutto per mettere Tadej in una buona posizione, e poi le sue gambe e la nostra tattica parleranno da sole. Tutto quello che posso dire è che mi sono allenato con Tadej un paio di volte questa settimana ed è davvero carico" ha dichiarato Florian Vermeersch.