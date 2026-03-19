L'atteso incontro tra i club di Serie A e l'Associazione Italiana Arbitri (AIA), inizialmente fissato per il 23 marzo, è stato ufficialmente rinviato a fine campionato. La conferma è giunta da Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, al termine del consiglio federale. Simonelli ha chiarito la motivazione principale del posticipo, affermando: “Non riusciamo a fare l'incontro con gli arbitri il 23 marzo perché Rocchi sarà a Malta per un appuntamento UEFA. Faremo tutto a fine campionato”.

Il rinvio di questo cruciale confronto, che vede tradizionalmente riuniti allenatori, dirigenti dei club e rappresentanti arbitrali, era già stato oggetto di discussione a causa delle difficoltà nel reperire una data utile all'interno di un calendario calcistico sempre più fitto.

Simonelli aveva precedentemente evidenziato come fosse arduo trovare uno spazio adeguato, sottolineando: “Pensavo si potesse, non c'era disponibilità. Il calendario lo conoscete, è difficile trovare una data”. La decisione di posticipare a fine stagione mira a garantire la partecipazione di tutte le figure chiave, in particolare quella del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, la cui presenza è considerata fondamentale per la discussione.

Durante l'incontro, non è stato affrontato il tema della nazionale, come specificato dal presidente della Lega Serie A. “Di nazionale non abbiamo parlato”, ha dichiarato Simonelli, aggiungendo un commento fiducioso sul futuro: “Siamo confidenti che le cose vadano come devono, incrociamo le dita”.

Interrogato sulla possibilità di un rinvio di un turno di campionato per agevolare la nazionale in vista dei playoff, Simonelli ha risposto con una battuta che ha evidenziato l'impossibilità logistica di tale operazione. “Se mi trovate una data in cui era possibile spostare offro una cena a tutti”, ha affermato, chiarendo la posizione della Lega: “Da parte nostra c'era la volontà, ma c'era un'impossibilità di calendario. Infatti Gattuso non ha chiesto nulla”. Questa dichiarazione sottolinea le stringenti limitazioni imposte dal calendario della Serie A, che rende estremamente complesso qualsiasi tipo di modifica o spostamento.

Motivazioni del rinvio e impegni federali

Il posticipo dell'incontro tra le società di Serie A e l'AIA è stato determinato da una combinazione di fattori, tra cui l'agenda internazionale del designatore arbitrale Gianluca Rocchi.

La sua partecipazione a un appuntamento UEFA a Malta il 23 marzo ha reso impraticabile la data originariamente stabilita. Questa concomitanza di impegni ha reso necessaria una riprogrammazione, optando per un periodo meno congestionato al termine della stagione agonistica.

La stagione calcistica attuale, caratterizzata da un elevato numero di partite e competizioni sia a livello nazionale che internazionale, ha reso la ricerca di una finestra temporale adeguata particolarmente ardua. Il rinvio a fine campionato non solo assicura la presenza di tutti i protagonisti, ma riflette anche la volontà di non interferire con il regolare svolgimento delle gare e di permettere un confronto più sereno e approfondito, lontano dalle pressioni immediate del calendario.