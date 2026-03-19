A Lillehammer si è svolta la prima prova cronometrata di discesa libera, un appuntamento che ha delineato le prime indicazioni. Sulla pista di Kvitfjell, l'americana Breezy Johnson ha registrato il miglior tempo di 1’32”08, precedendo la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0”32) e la svizzera Corinne Suter (+0”44). La top five è stata completata da Jacqueline Wiles (+0”67) e Kira Weidle‑Winkelmann (+0”75).

Tra le italiane, Laura Pirovano ha ottenuto un promettente sesto posto, chiudendo a 0”98 dalla vetta, nonostante abbia perso terreno nella sezione iniziale.

Emma Aicher ha invece adottato un approccio più prudente, scegliendo di non spingere, e ha concluso in sedicesima posizione con un distacco di 2”12. Questa strategia mira a preservare energie o a studiare il tracciato.

La prova di Sofia Goggia è stata compromessa da un errore tecnico: la campionessa ha saltato una porta, terminando molto indietro con un ritardo di 2”14. Questo incidente la obbligherà a un immediato riscatto per recuperare fiducia e posizioni.

Prospettive per le Finali di Coppa del Mondo

Questa prova a Lillehammer è cruciale, segnando l'inizio del duello tra Laura Pirovano ed Emma Aicher in vista delle imminenti finali di Coppa del Mondo. La prestazione di Pirovano, forte delle sue recenti vittorie in Val di Fassa, offre un segnale positivo per la classifica di specialità, ponendola in una posizione favorevole.

L'approccio più conservativo di Aicher, sebbene non brillante oggi, potrebbe celare una strategia a lungo termine, ma richiederà aggressività in futuro. Per Sofia Goggia, l'imperativo è chiaro: dovrà superare l'errore e dimostrare la sua capacità di reazione, puntando a un pronto riscatto nelle gare decisive. Il confronto promette emozioni fino all'ultimo metro.