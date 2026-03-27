La E3 Saxo Classic di Harelbeke, il Piccolo Fiandre, ha regalato un finale incredibile dopo una corsa dominata da Mathieu Van der Poel. Dopo una fuga iniziata già sul muro del Taaienberg, a una settantina di km dall'arrivo, il fuoriclasse olandese ha avuto una flessione nel finale, quando la vittoria sembrava ormai al sicuro. Un gruppetto di inseguitori si è riavvicinato fino a rimettersi quasi in scia nell'ultimo chilometro, ma VDP è riuscito incredibilmente a riguadagnare terreno e conquistare la sua terza vittoria di fila in questa classica.

🚴🇧🇪 | Amai! Wat een spannende finale! Van der Poel wint na een succesvolle solo, maar alleen vanwege onenigheid bij de achtervolgers. Wat een ontknoping! 🙌🐐 #cycling



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VDP in fuga già sul Taaienberg

La E3 Saxo Classic di Harelbeke ha offerto un test sulle strade del Giro delle Fiandre, con i classici muri di Paterberg e Oude Kwaremont ma più lontani dal traguardo rispetto alla Ronde. Nelle fasi iniziali sono partiti all'attacco Stan Dewulf, Bastien Tronchon, Luke Durbridge, Sven Erik Bystrom, Nickolas Zukowsky e Michiel Lambrecht. La corsa si è poi accesa sul muro del Taaienberg, a circa 70 km dall'arrivo, quando Tim Van Dijke ha lanciato un attacco che ha offerto l'occasione propizia a Mathieu Van der Poel.

Il fuoriclasse olandese ha poi rilanciato seminando Van Dijke e si è messo in caccia dei battistrada nella sua solita ed entusiasmante fuga solitaria. VDP ha coronato l'inseguimento poco prima del Paterberg, ai 45 dall'arrivo, e sul muro si è tolto tutti di ruota, con il solo Dewulf che ha provato per un po' ad inseguirlo vanamente.

🚴🇧🇪 | Van der Poel gaat solo op de Paterberg. Nu nog 42 kilometer solo naar de finish in Harelbeke en dan is de trilogie een feit! 🤩🤩 #cycling



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Trentin primo degli italiani

La corsa è così sembrata avviarsi verso lo scontato assolo di Van der Poel, ormai in modalità impresa.

Superati anche l'Oude Kwaremont e gli ultimi due muri, il finale ha però regalato delle emozioni impreviste. Dal gruppetto inseguitore si sono avvantaggiati Florian Veermersch, Per Strand Hagenes e Jonas Abrahamsen, che sono andati a raggiungere Dewulf e hanno cominciato ad avvicinarsi a Van der Poel.

Il campione della Alpecin ha avuto una flessione nel finale e il ricongiungimento che pareva impossibile ha cominciato a materializzarsi sempre più concretamente. Gli inseguitori sono stati sul punto di riprendere VDP nell'ultimo chilometro, ma hanno tergiversato per un attimo e questo ha permesso al campione della Alpecin di riguadagnare qualche decina di metri e andare incredibilmente a vincere. Hagenes ha chiuso secondo davanti a Veermersch, Dewulf e Abrahamsen, mentre Tobias Lund Andresen ha vinto la volata del gruppo per il sesto posto, con Trentin decimo.