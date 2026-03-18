Sta per ricominciare la nuova stagione per la Nazionale italiana maschile di pallavolo, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi. Gli azzurri si presenteranno al via della stagione 2026 dopo i grandi risultati dello scorso anno, in cui hanno ottenuto il secondo posto in Volleyball Nations League e poi la medaglia d’oro ai Mondiali. Quest’anno, oltre alla VNL, il grande appuntamento saranno i Campionati Europei si giocheranno proprio in Italia. Per preparare al meglio questi eventi è stato stilato un calendario di amichevoli e raduni, con il primo che sarà l’11 maggio al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma.

Il calendario delle amichevoli dell’Italia

Dopo il raduno iniziale di Roma, utile per impostare il lavoro tecnico e atletico, la Nazionale azzurra si trasferirà dal 20 maggio in Val di Fiemme, con base a Cavalese. Qui è in programma il primo test amichevole contro la Turchia il 28 maggio, seguito dalla sfida al Belgio il 30 maggio a Verona e da un nuovo confronto con i turchi il 31 maggio a Bergamo. Un ciclo di gare pensato per dare ritmo al gruppo e verificare i primi automatismi di gioco prima dell’avvio delle competizioni ufficiali.

Terminata questa fase, l’Italia debutterà in Volleyball Nations League, primo vero banco di prova internazionale. Dopo la seconda week, gli azzurri torneranno a Cavalese il 2 luglio e il 5 luglio affronteranno l’Argentina a Trento.

La preparazione proseguirà poi a fine agosto in vista degli Europei con i test contro Cuba, il 26 a Reggio Calabria e il 28 a Messina nella FIPAV Cup Men Elite, prima della sfida conclusiva del 30 agosto contro il Brasile, ultimo impegno di alto livello per consolidare la condizione e il gioco.

Il primo appuntamento in Nations League

Il primo grande snodo della stagione sarà la Volleyball Nations League, competizione in cui l’Italia si presenta da campione del Mondo in carica e reduce dalla medaglia d’argento nell’ultima edizione. L’esordio degli azzurri è fissato dal 10 al 14 giugno a Ottawa, in Canada, prima di spostarsi a Lubiana, in Slovenia, per la seconda week in programma dal 24 al 28 giugno.

La fase intercontinentale si completerà poi dal 15 al 19 luglio a Kansai, in Giappone, ultimo passaggio fondamentale per consolidare la classifica e centrare l’accesso alle Finali. L’atto conclusivo è in programma a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto, dove le migliori nazionali si contenderanno il titolo.