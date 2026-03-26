Il Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP, in programma nella serata europea di domenica 29 marzo, si preannuncia cruciale in un Mondiale che vede una situazione di classifica inedita e sorprendente. Attualmente, Marco Bezzecchi è saldamente al comando con 56 punti, tallonato dal compagno di squadra Jorge Martin a quota 45. Dopo appena due gare, sono i piloti Aprilia a occupare le prime due posizioni della graduatoria iridata, delineando uno scenario inaspettato.

Aprilia Dominante, Ducati in Difficoltà

La straordinaria competitività della RS‑GP, dimostrata tra la Thailandia e il Brasile, non è affatto casuale.

Il pilota del team satellite Ai Ogura ha costantemente figurato tra i primi cinque, sia nelle gare Sprint che in quelle principali. L'Aprilia si è imposta come la forza dominante nella classe regina in questo primo scorcio del 2026. Sebbene si possa parlare di "Small Sample Size", ovvero un campione statistico ancora ridotto, l'Aprilia ha indubbiamente iniziato la stagione con grande determinazione, mentre Ducati ha mostrato un avvio più lento e KTM ha alternato prestazioni altalenanti. Le case giapponesi, al contrario, si trovano in una fase di difficoltà e sembrano già proiettate verso il 2027.

Il Triello per la Corona Mondiale

La lotta per il titolo mondiale 2026 si preannuncia avvincente e non riguarda le case nipponiche: l'Aprilia può e deve credere fermamente nelle proprie possibilità.

Marco Bezzecchi ha già collezionato ben quattro vittorie consecutive, includendo anche la parte finale del 2025, dimostrando una forma eccezionale. Accanto a lui, Jorge Martin, dopo un anno considerato difficile e sfortunato, è determinato a tornare protagonista e a provare che il suo precedente titolo mondiale non è stato un evento estemporaneo. I due alfieri Aprilia, pur essendo "due galli nello stesso pollaio", al momento convivono senza ostacolarsi, ma dovranno confrontarsi con un avversario di altissimo calibro: Marc Marquez. Il trentatreenne spagnolo, dopo aver dominato la stagione 2025, ha finora raccolto meno di quanto preventivato e ha il dente avvelenato. Austin, in passato, è stato un suo feudo indiscusso, ma la sua "signoria" in Texas si è progressivamente indebolita.

Il Gran Premio degli Stati Uniti potrebbe rappresentare l'occasione propizia per riaffermare il suo status di numero uno, sebbene al momento non si possa parlare di un dominio "indiscusso".

Il triello tra la coppia Aprilia e il veterano di Ducati rappresenta il tema centrale, ma un altro nome merita attenzione: Pedro Acosta. La sua competitività rimane un'incognita affascinante. Sarà in grado di emergere come un serio pretendente al trono, o sarà destinato a recitare un ruolo di supporto, caratterizzato da lampi di genio alternati a momenti più opachi? Il weekend statunitense è atteso per fornire le prime risposte concrete e, potenzialmente, per svelare qualche protagonista inatteso.

Le Conferme dal Gran Premio del Brasile

Il Gran Premio del Brasile ha fornito ulteriori conferme, con Marco Bezzecchi che ha centrato la sua quarta vittoria consecutiva (includendo la fine del 2025), rafforzando il suo primato in classifica. Il suo vantaggio è ora di 11 punti su Jorge Martin e di 14 su Pedro Acosta. Marc Marquez si trova attualmente in quinta posizione, a 22 punti dal leader. Jorge Martin ha pubblicamente espresso la sua gratitudine verso Aprilia e Bezzecchi, definendo la coppia un "grande team" con cui puntare a risultati eccellenti.

In quell'occasione, l'Aprilia ha conquistato un doppio successo con Bezzecchi e Martin, mentre la Ducati ha mostrato evidenti segnali di preoccupazione. La RS‑GP si è dimostrata, in questo avvio di stagione, più "affilata" e completa rispetto alla Desmosedici GP, evidenziando un divario prestazionale significativo.