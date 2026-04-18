C'è uno sprazzo di Italia in chiusura di O Gran Camino, la corsa a tappe galiziana che si è conclusa oggi con la quinta ed ultima tappa. Se Adam Yates ha condotto in porto senza problemi la sua maglia di leader conquistata ieri, Alessandro Pinarello ha centrato la sua prima vittoria da professionista, coronando la convincente crescita iniziata nella scorsa stagione in maglia Bardiani e proseguita con il salto nel ciclismo World Tour con la NSN. Nell'arrivo in salita di Monte Trega, Pinarello ha attaccato nel duro tratto in pavè in vista dell'arrivo, per poi rilanciare e vincere davanti a Nordhagen e Yates.

Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) a gagné la 5e et dernière étape du Gran Camino pour signer son 1er succès pro devant Jorgen Nordhagen (Visma-Lease a Bike) et Adam Yates (UAE Emirates-XRG). Le Britannique a remporté le classement général final #OGC26 pic.twitter.com/9yRb47MkJG — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) April 18, 2026

La UAE controlla la fuga

La quinta ed ultima tappa di O Gran Camino ha proposto un percorso di 154 km con il doppio passaggio sull'Alto da Valga e l'arrivo di Monte Trega, una salita molto particolare caratterizzata da un tratto in pavè. Adam Yates è partito con un vantaggio già solido in classifica generale e la sua UAE ha gestito senza problemi la fuga iniziale formata da Santiago Mesa, Diego Uriarte, Sinuhe Fernandez e Gorka Sorarrain.

Prima dell'ultima scalata all'Alto da Viaga, la fuga è stata annullata e dal gruppo sono partiti George Bennett e Jon Castellon. Anche questa azione non ha avuto buon esito, ma Castellon ha rilanciato in vista della salita conclusiva.

I tre chilometri e mezzo di salita verso Monte Trega si sono rivelati decisamente troppo lunghi e duri per Castellon, che è stato raggiunto. Yates ha speso i suoi ultimi compagni di squadra, quindi ha impresso il suo ritmo negli due chilometri finali di salita. Solo Nordhagen, Romeo e Pinarello hanno resistito al passo del britannico, formando così un quartetto con gli uomini più forti di questo O Gran Camino.

Tappa e classifica a punti per Pinarello

Pinarello ha atteso il tratto in pavè, nell'ultimo chilometro, per sferrare un deciso attacco e poi rilanciare ulteriormente al ritorno sull'asfalto.

Romeo ha ceduto per primo, ma anche Yates e Nordhagen non sono riuscito a replicare efficacemente al corridore italiano, che ha così centrato la sua prima vittoria nel ciclismo professionistico. Nordhagen ha chiuso secondo, davanti a Yates, Romeo, Juaristi e Balderstone.

La classifica finale vede il successo di Adam Yates, con 32'' su Nordhagen e 48'' su Pinarello, che oltre a quest'ultima tappa si porta a casa anche la classifica a punti.

La salita di Monte Trega era già stata affrontata in questa corsa nel 2023, quando il successo andò a Jonas Vingegaard. Il campione danese completò questa scalata di tre chilometri e mezzo all'8% in 8'39''. Pinarello ha impiegato 15'' in più, arrivando in vetta in 8'54''.