L'ultima settimana di classiche del nord di ciclismo scatta domenica 19 aprile con l'Amstel Gold Race, la più importante corsa di un giorno dei Paesi Bassi. L'Amstel 2026 presenta un percorso con qualche novità nella parte iniziale, mentre la fase decisiva ricalca perfettamente quella della scorsa edizione vinta in volata da Skjelmose su Pogacar e Evenepoel. Il tracciato è di 257 chilometri, e le caratteristiche essenziali della corsa sono la continua sequenza di brevissimi strappi, spesso con pendenze massime in doppia cifra, e i tanti tratti tortuosi che spesso provocano cadute e frazionamenti del gruppo.

Amstel, arrivo dopo lo scollinamento del Cauberg

Rispetto all'anno scorso, il percorso dell'Amstel Gold Race 2026 è rimasto pressoché invariato. C'è una salita in meno, ma questo non avrà alcun impatto sulle dinamiche della corsa. Si tratta dell'Adsteeg, la seconda salita di giornata nell'edizione precedente.

Il vero gran finale dell'Amstel, dove entrano in scena i favoriti, inizia solitamente a 47 chilometri dal traguardo con il Gulperberg. I corridori proseguono poi su strade strette e tortuose, fino ai piedi del Kruisberg. Subito dopo, si affronta il temuto Eyserbosweg, seguito rapidamente dal Fromberg e dal ripidissimo Keutenberg.

Dopo aver scalato il Cauberg per la seconda e penultima volta, inizia l'ultimo giro a sedici chilometri dal traguardo.

In questo giro finale, il Bemelerberg , già affrontato dai corridori, rappresenta un potenziale fattore decisivo. La cima di questa salita si trova a 10,2 chilometri dal traguardo. Infine si risale al Cauberg, la salita simbolo della corsa, che viene scollinata a 1700 metri dal'arrivo.

Doppia diretta sui canali Eurosport

Tra i favoriti dell'Amstel spicca soprattutto Remco Evenepoel, che tra i principali avversari troverà Romaine Gregoire e Matteo Jorgenson, mentre la presenza di Tom Pidcock è molto incerta.

L'Amstel Gold Race è una delle esclusive di Eurosport e delle piattaforme Discovery Plus e HBO MAX, mentre la Rai non trasmetterà questa corsa.

La diretta inizierà alle 12.45 di domenica 19 aprile per la corsa femminile, con la telecronaca di Pietro Pisaneschi e Ilenia Lazzaro. Alle 14.55 sarà la volta dell'Amstel Gold Race maschile, commentata da Luca Gregorio e Riccardo Magrini.