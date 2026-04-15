La seconda giornata degli Assoluti Primaverili di nuoto 2026 si è tenuta mercoledì 15 aprile presso la piscina di Riccione, confermandosi un appuntamento cruciale in vista degli Europei di Parigi. L’evento ha richiamato l’attenzione su alcuni dei migliori nuotatori italiani, offrendo un programma intenso di batterie e finali che hanno generato grande entusiasmo e, in alcuni casi, nuovi primati.

Tra le presenze più attese, spiccavano i debutti di Sara Curtis e Simone Cerasuolo. Tuttavia, la giovane promessa Alessandra Mao non ha potuto partecipare alle competizioni a causa di un virus influenzale, con l’intenzione di tornare in vasca nei prossimi giorni.

La sessione mattutina ha preso il via con le batterie dei 50 dorso donne, seguite dai 200 farfalla uomini, 100 farfalla donne, 100 dorso uomini, 200 rana donne, 100 rana uomini e 200 stile libero donne, delineando un quadro competitivo di alto livello.

Finali mozzafiato e nuovi record italiani

Il pomeriggio ha regalato momenti di grande intensità con le finali, dove diversi atleti hanno brillato. Simone Cerasuolo si è imposto nei 100 rana uomini con un eccellente tempo personale di 58"82, dimostrando un’ottima condizione fisica. La vera protagonista è stata Lisa Angiolini, che ha riscritto la storia dei 200 rana donne, fermando il cronometro a 2'22"28 e stabilendo il nuovo record italiano della specialità.

Grande soddisfazione anche per Bianca Nannucci, che ha conquistato i 200 stile libero donne con il record italiano cadetti in 1'57"82, precedendo sul podio Anna Chiara Mascolo e Simona Quadarella, rispettivamente seconda e terza.

Il commissario tecnico Cesare Butini ha espresso grande apprezzamento per le prestazioni della giornata, dichiarando: “Risultati di altissimo spessore anche internazionale per Sara Curtis nei 50 dorso e per Lisa Angiolini nei 200 rana, molto bene Bianca Nannucci nei 200 stile libero con il record italiano cadetti, molto bene anche Alberto Razzetti e Andrea Camozzi nei 200 farfalla e Simone Cerasuolo nei 100 rana”.

Verso gli Europei di Parigi: un trampolino di lancio

La manifestazione di Riccione si configura come una tappa fondamentale nel percorso di qualificazione agli Europei di Parigi, che si svolgeranno dal 10 al 16 agosto.

Gli Assoluti Primaverili offrono agli atleti l’opportunità cruciale di confrontarsi con i migliori e di ottenere i tempi necessari per la convocazione in nazionale. Tra i protagonisti più attesi, Sara Curtis, rientrata dagli Stati Uniti dove si trova per motivi di studio, ha mostrato grande determinazione nel voler lasciare un segno significativo in questa edizione. Anche Alberto Razzetti e Federico Burdisso sono stati tra i nuotatori più osservati, desiderosi di confermare il proprio valore e le proprie ambizioni in vasca.

La copertura televisiva e in streaming dell’evento ha permesso agli appassionati di seguire da vicino tutte le gare, sostenendo i big azzurri impegnati nella corsa ai titoli tricolori e ai preziosi pass per la prestigiosa rassegna continentale.