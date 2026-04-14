Lorenzo Sonego è tornato in campo dopo la pausa dagli Australian Open, conquistando una vittoria significativa contro Pedro Martinez nel primo turno dell’ATP 500 di Barcellona. Il tennista torinese si è imposto in tre set con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-4, al termine di una sfida intensa e combattuta durata due ore e trentasei minuti. Questo successo gli permette di accedere al secondo turno del prestigioso torneo, dove affronterà il vincente tra Mariano Navone e Andrey Rublev.

L'inizio del match ha visto entrambi i giocatori scambiarsi immediatamente il break, ma è stato Sonego a prendere il controllo del primo parziale grazie a una maggiore incisività nei momenti chiave.

Il torinese ha ottenuto due break, chiudendo il set sul 6-2 e dimostrando notevole solidità, in particolare con il servizio. Nel secondo parziale, la situazione si è ribaltata: un game iniziale da diciotto punti e alcune occasioni non sfruttate da Sonego hanno permesso a Martinez di guadagnare terreno. Lo spagnolo ha saputo approfittare degli errori dell’azzurro, pareggiando i conti con un 6-2 speculare.

Il terzo set: tra difficoltà e reazione vincente di Sonego

Nel set decisivo, Sonego ha cercato subito di prendere il largo, conquistando un break importante. Tuttavia, un problema al piede destro lo ha costretto a richiedere un medical timeout sul 3-2, creando un momento di apprensione. Questa pausa ha permesso a Martinez di rientrare nel match e portarsi avanti 4-3.

Nonostante l'infortunio, il tennista piemontese non ha concesso più nulla all'avversario: un rovescio in back di grande qualità gli ha regalato il break decisivo per il 5-4, e un ace ha sigillato la partita, garantendogli il passaggio del turno.

Le statistiche del match evidenziano la prestazione di Sonego, che ha messo a segno cinque ace, con una percentuale di prime in campo del 63% e il 69% di punti vinti con la prima. Il confronto con Martinez ha mostrato la maggiore aggressività dell’italiano, autore di trentaquattro vincenti contro i dodici dello spagnolo, a fronte di quarantadue errori gratuiti contro i ventisette dell’avversario. Un atteggiamento positivo che fa ben sperare per il prosieguo del torneo, dove all’orizzonte potrebbe profilarsi l'impegnativa sfida con Carlos Alcaraz.

Contesto del torneo e ranking dei giocatori

L’incontro tra Sonego e Martinez si è svolto martedì 14 aprile 2026, con il match che ha superato le due ore di gioco prima di arrivare al terzo set. Pedro Martinez, classificato al numero 125 del ranking ATP, ha tentato di ostacolare il percorso del torinese, attualmente posizionato al numero 66 della classifica mondiale. La vittoria di Lorenzo Sonego conferma la sua competitività sulla terra battuta e rappresenta un segnale incoraggiante per il suo cammino nel prestigioso torneo catalano.