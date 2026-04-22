Una doccia fredda ha colpito il mondo del ciclismo e in particolare il giovane talento Lorenzo Finn, costretto al ritiro dalla terza tappa del Tour of the Alps. L'evento, scatenato da una caduta di gruppo, ha avuto conseguenze immediate e gravi: la squadra Red Bull‑Bora‑hansgrohe ha infatti confermato l'esito degli esami strumentali, che hanno rivelato una frattura al polso destro. Questa diagnosi mette a rischio la sua partecipazione al prestigioso Giro Next Gen, gettando un'ombra sulla sua stagione.

L'incidente si è verificato nei primi chilometri della terza frazione del Tour of the Alps, sulla tratta da Latsch/Laces ad Arco di Trento.

La caduta ha generato un vasto parapiglia coinvolgendo circa trenta corridori. La gravità ha imposto la neutralizzazione della corsa per oltre venti minuti, necessari ai soccorsi. Tra i ritirati, oltre a Finn, figurano Damien Howson, Lorenzo Nespoli, Victor Langellotti, Felix Engelhardt e Daniel Federspiel, tutti costretti ad abbandonare la competizione a causa delle lesioni riportate.

La conferma dell'infortunio e le reazioni

Gli accertamenti medici a cui Lorenzo Finn è stato sottoposto hanno purtroppo confermato la natura dell'infortunio: una frattura al polso destro. La notizia è stata ufficializzata dalla sua squadra, la Red Bull‑Bora‑hansgrohe, tramite un comunicato. "Purtroppo, Lorenzo Finn è stato coinvolto in una caduta di gruppo subito dopo l’inizio della terza tappa del Tour of the Alps," ha dichiarato il team.

"Nel violento impatto, ha subito una frattura al polso. Auguriamo a Lorenzo una rapida guarigione e inviamo i nostri migliori auguri anche a tutti gli altri corridori coinvolti".

Anche il compagno di squadra, Giulio Pellizzari, ha espresso il suo dispiacere e la sua speranza per una pronta ripresa. "Speriamo che si rimetta, adesso non so bene cosa abbia, ma speriamo che si rimetta presto," ha commentato Pellizzari, sottolineando la forza e il talento di Finn. "Ha già dimostrato quanto va forte, quindi tornerà più forte". Le sue parole riflettono solidarietà e fiducia nelle capacità di recupero del giovane atleta, che dovrà affrontare la riabilitazione.

Implicazioni per il futuro agonistico

La frattura al polso destro rappresenta un serio ostacolo per la preparazione e la partecipazione di Lorenzo Finn al prossimo Giro Next Gen, appuntamento cruciale per i giovani talenti.

L'infortunio, avvenuto nei primi due chilometri della tappa tra Latsch/Laces e Arco di Trento, ha costretto Finn a un immediato trasporto in ospedale per controlli, a causa dei forti dolori a mano e polso. La corsa è stata interrotta per circa venti minuti, evidenziando la gravità dell'accaduto.

Il ritiro di Finn, insieme a quello di altri corridori coinvolti, sottolinea la durezza e l'imprevedibilità del ciclismo professionistico. La speranza è che il giovane atleta possa recuperare completamente e tornare presto in sella, dimostrando il suo valore e la sua determinazione. La strada verso il recupero sarà impegnativa, ma l'intero team e i suoi sostenitori attendono con fiducia il suo ritorno alle gare.