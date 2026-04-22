Il giovane Federico Cinà, promessa del tennis siciliano classe 2007 e numero 205 del mondo, ha fatto il suo ingresso nel tabellone principale dell'ATP Masters 1000 di Madrid, affrontando il danese Elmer Moller nel match di primo turno. L'azzurro ha ottenuto l'accesso al prestigioso torneo grazie a una wild card concessa dagli organizzatori, un'opportunità già avuta nell'edizione precedente.

Inizialmente, il sorteggio prevedeva per Cinà un confronto con l'americano Alex Michelsen. Tuttavia, il ritiro del britannico Jack Draper ha modificato l'accoppiamento, portando il tennista italiano a sfidare Moller.

Il danese, attuale numero 169 del ranking ATP, è giunto al main draw dopo aver superato le qualificazioni con due vittorie convincenti: 6-3, 6-3 contro Hugo Gaston e 7-6, 6-3 su Pablo Llamas Ruiz.

Moller si aggiudica il primo set contro Cinà

Il primo set dell'incontro ha visto Cinà mostrare buone percentuali sulla prima di servizio, attestandosi al 71%. Tuttavia, le prestazioni sulla seconda di servizio sono state meno efficaci, con un deficitario 36%. Questa differenza si è rivelata cruciale, in particolare nel gioco decisivo. Dopo aver mancato due importanti palle break nelle fasi iniziali, l'azzurro ha subito la rottura del servizio, cedendo il parziale per 4-6 in 50 minuti. Moller, dal canto suo, ha saputo capitalizzare i momenti chiave, dimostrando solidità e conquistando il primo set.

Le prospettive per il giovane tennista azzurro

La sfida tra Cinà e Moller ha rappresentato l'ultimo incontro della giornata sul Campo 6, un campo che in precedenza aveva ospitato anche altri due tennisti italiani, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego. Per Cinà, che lo scorso anno si era fermato al secondo turno sconfitto dallo statunitense Sebastian Korda, questa partecipazione al Masters 1000 di Madrid è un'occasione fondamentale per la sua crescita professionale. L'esperienza di confrontarsi con avversari di calibro internazionale è un passo importante nel suo percorso nel circuito maggiore.

Nonostante la battuta d'arresto nel primo set, il giovane tennista ha evidenziato determinazione e capacità di lottare contro un avversario in buona forma, reduce da un percorso di qualificazione vincente. La reazione di Cinà nel prosieguo del match sarà determinante per le sue prospettive nel torneo e per valutare la sua resilienza in campo.