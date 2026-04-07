Il giovane tennista siciliano Federico Cinà, classe 2007, è stato inserito nell'elenco dei destinatari delle wild card per il tabellone principale del Masters 1000 di Madrid. L'evento, che si terrà alla Caja Magica dal 22 aprile al 3 maggio, vedrà la presenza di numerosi nomi di spicco tra gli invitati, sia nel tabellone maschile che in quello femminile.

Per Cinà si tratta della seconda partecipazione consecutiva al prestigioso torneo spagnolo grazie a un invito. Nella passata edizione, il tennista italiano aveva ottenuto la sua prima vittoria nel circuito ATP su terra battuta, superando Coleman Wong con il punteggio di 7‑6(5), 6‑1.

Nel turno successivo, Cinà aveva affrontato l'americano Sebastian Korda, uscendo sconfitto per 6‑3, 3‑6, 6‑1, ma mostrando buone qualità contro un avversario di livello. Dopo aver conquistato il suo primo titolo Challenger a Pune, la partecipazione al torneo madrileno rappresenta un'importante opportunità per rilanciarsi dopo alcune difficoltà incontrate nei tornei sulla terra rossa.

Le wild card per i tabelloni principali

Oltre a Cinà, la lista degli invitati per il tabellone principale maschile comprende il francese Gael Monfils, lo spagnolo Pablo Carreño Busta e due giovani iberici in grande ascesa: Martín Landaluce e Rafael Jódar, quest'ultimo recente vincitore del torneo di Marrakech. Nel tabellone femminile, tra le wild card figurano la spagnola Paula Badosa, Robin Montgomery, Ashlyn Krueger, Victoria Jiménez, Ajla Tomljanovic, Emiliana Arango, Carlota Martínez e la veterana Venus Williams, che parteciperà al torneo all'età di quarantacinque anni.

Gli inviti per le qualificazioni

Per quanto riguarda le qualificazioni maschili, gli inviti sono stati assegnati a Darwin Blanch, Moise Kouame, Manas Dhame, Diego Dedura e Rei Sakamoto. Nel settore femminile, le wild card sono state estese a Ksenia Efremova, Tyra Grant, Ruth Roura, Julieta Pareja, Nauhanny da Silva e Laura Samson. Anche Tyra Grant, come Cinà, replica così la partecipazione tramite invito già ottenuta nella scorsa stagione.

Il criterio di selezione delle wild card

La scelta degli invitati al Masters 1000 di Madrid conferma la tendenza degli ultimi anni a privilegiare i giovani talenti emergenti e i giocatori rappresentati da IMG. Questa nota agenzia internazionale è specializzata nella gestione di eventi sportivi e nella rappresentanza di atleti.

La presenza di Cinà tra le wild card, così come quella di altri giovani promettenti, testimonia la volontà degli organizzatori di puntare su prospetti di valore e su nomi in grado di attrarre l'attenzione del pubblico. La partecipazione del giovane siciliano tra i protagonisti della manifestazione è considerata molto probabile.