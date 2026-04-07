Il Famila Schio ha inaugurato la semifinale scudetto con una vittoria convincente in gara-1 contro l’Autosped G BCC Derthona. Al PalaRomare, la formazione di Giorgios Dikaioulakos si è imposta per 85-69, controllando per larghi tratti il confronto davanti a un pubblico di oltre 1800 spettatori.

L'andamento del match: dominio Schio nel primo tempo

Tra le fila scledensi, si sono distinte in doppia cifra Maria Conde con 17 punti, Kitija Laksa con 13, Costanza Verona con 11 e Jessica Shepard con 10. L'inizio della partita è stato caratterizzato da un ritmo lento, con il primo canestro di Fondren per lo 0-2 ospite nei primi tre minuti.

Successivamente, Badiane e Verona hanno ribaltato la situazione, con Conde a orchestrare il gioco. L'ingresso di Shepard ha dato il via a un allungo significativo, culminato con la tripla di Zandalasini che ha fissato il punteggio del primo quarto sul 25-12.

Nel secondo periodo, il Famila Schio ha continuato a incrementare il proprio vantaggio, raggiungendo i 19 punti di scarto grazie ai contributi di Sottana e Zanardi. L'Autosped G BCC Derthona ha cercato di ricostruire qualcosa con Kunaiyi-Akpanah, Fondren e Suarez, ma Conde ha prontamente risposto con due triple consecutive. Verona ha mantenuto saldamente il controllo del match per le padrone di casa fino all'intervallo, che si è chiuso sul 48-31.

La reazione di Derthona e la chiusura decisiva

Al rientro dagli spogliatoi, l'Autosped G BCC Derthona ha mostrato una rinnovata determinazione, cercando di riaprire la contesa. Guidate da Kunaiyi-Akpanah e Fondren, le ospiti hanno tentato più volte di ridurre il divario, ma ogni loro intenzione è stata respinta con efficacia da Conde, Shepard e Verona. Nonostante Tortona si sia avvicinata fino a 10 punti di svantaggio grazie alla sua pivot, una tripla di Sottana ha ristabilito le distanze, portando il terzo periodo a concludersi sul 66-53.

L'ultimo quarto ha visto un momento di difficoltà per Schio, che ha subito un parziale di cinque punti consecutivi firmato da Leonardi, riportando Derthona a un promettente -8.

A questo punto, coach Dikaioulakos ha chiamato un timeout strategico. Le sue giocatrici sono rientrate in campo con grande energia, mettendo a segno triple decisive di Keys e Conde, seguite da un altro canestro di Shepard che ha ristabilito un rassicurante +18 a 5'39" dalla sirena finale. La lettone Laksa ha poi definitivamente chiuso i giochi, sigillando il risultato finale sull'85-69.

Tabellini e protagonisti

FAMILA WUBER SCHIO: Sottana 5, Zanardi 6, Verona* 11, Conde* 17, Panzera ne, Andrè 4, Zandalasini* 7, Badiane* 7, Keys 5, Shepard 10, Laksa* 13. Allenatore: Dikaioulakos.

AUTOSPED G BCC DERTHONA: Kunaiyi-Akpanah* 14, Fontaine* 13, Conte* 3, Toffolo* 2, Leonardi 11, Fondren* 18, Arado, Suarez 8, Melchiori, Penna.

Allenatore: Cutugno.

Analisi del match

Il successo del Famila Schio in gara-1 sottolinea la solidità della squadra in questa fase cruciale della stagione. La vittoria è frutto di una gestione efficace dei momenti chiave e di un contributo corale in attacco, che ha permesso di mantenere sempre il controllo del punteggio. L'Autosped G BCC Derthona, nonostante la sconfitta, ha dimostrato carattere e capacità di reazione, in particolare nel terzo quarto, ma non è riuscita a trovare la continuità necessaria per mettere in discussione il risultato finale.